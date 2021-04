Pokémon GO celebra la primavera con l'evento di MegaLopunny

I ragazzi di Niantic hanno ben pensato di festeggiare l'arrivo della primavera con un nuovo evento a tema in Pokémon GO. Il protagonista indiscusso è MegaLopunny, ma nei prossimi giorni tutti gli allenatori avranno anche maggiori probabilità di imbattersi in creature come Chansey, Happiny e altri Pokémon conosciuti con corone di fiori indosso.

L'evento primaverile è cominciato pochi minuti fa, alle 10:00 di oggi 4 aprile, e proseguirà fino alle 20:00 di giovedì 8 aprile. Pikachu con una corona di fiori indosso, Chansey con una corona di fiori indosso, Exeggcute, Marill, Plusle, Minun, Buneary, Bunnelby e tanti altri appariranno più frequentemente allo stato selvatico. Facendo evolvere un Chansey con una corona di fiori indosso in Blissey, anche quest'ultimo la indosserà. I più fortunati potranno incontrare Bunnelby, Chansey e Happiny cromatici. Anche Happiny avrà una corona di fiori, ma si schiuderà dalle Uova.

Non è ancora finita! Exeggcute ombra apparirà più spesso nelle lotte del Team GO Rocket, mentre Pokémon come Exeggcute, Eevee, Pichu, Togepi, Azurill, Buneary e Happiny con corone di fiori indosso e Munchlax, Rufflet e Bunnelby si schiuderanno più spesso dalle Uova da 2 km. Inoltre, MegaLopunny apparirà per la prima volta GO nei megaraid in Pokémon! Anche altri Pokémon a tema primaverile appariranno nei raid, e nel negozio saranno disponibili oggetti avatar ispirati a MegaLopunny.

Durante l'evento, nei Pokéstop e nei pacchi amicizia ci saranno adesivi a tema primaverile esclusivi dell'evento, che verranno rimossi al termine. I compiti di ricerca sul campo esclusivi dell'evento offrono invece l'opportunità di incontrare Azumarill, Rufflet e tanti altri. Coloro che completeranno la sfida di collezione a tema primaverile durante l'evento collezionando i Pokémon in evidenza riceveranno un Fortunuovo, energia di MegaLopunny e PE. Tutti i dettagli possono essere trovati nella schermata "Oggi" all'interno del gioco.

Si preannunciano giornate ricchissime, e questo non è che l'inizio: date uno sguardo ai tantissimi eventi di aprile di Pokémon GO.