Pokémon GO celebra Spada e Scudo: Weezing di Galar si farà vedere nei raid!

L'avvento di una nuova generazione di Pokémon è un evento davvero speciale, e anche i ragazzi di Niantic hanno voluto festeggiarlo a dovere. In occasione dell'uscita di Spada e Scudo, Weezing di Galar apparirà nei raid di livello quattro di Pokémon GO subito dopo il Community Day di oggi 16 novembre!

Il Community Day odierno è interamente dedicato a Chimchar e si svolgerà dalle 11:00 alle 14:00, pertanto troverete Weezing di Galar nei raid di livello 4 dalle 14:00 alle 15:00. Noterete subito che questo Pokémon ha un aspetto diverso rispetto al Weezing della regione di Kanto. Si è adattato al clima di Galar, regione in cui sono ambientati i videogiochi Pokémon Spada e Pokémon Scudo, ed è persino di due tipi diversi: Veleno e Folletto! Dopo quest'ora dei raid, Weezing di Galar si farà vivo nuovamente nei raid di tanto in tanto.

Quella di oggi, quindi, si rivelerà una giornata memorabile per tutti gli allenatori di Pokémon GO, che avranno un bel po' di cose da fare. Ne approfittiamo per ricordarvi che durante il Community Day gli Infernape che si evolveranno a partire dai Monferno potranno imparare la mossa esclusiva Incendio. A partire dal 19 novembre, inoltre, potrete affrontare Regigigas nei Raid EX!