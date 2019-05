Pokémon GO celebra l'uscita di Detective Pikachu con un evento a tema

Per celebrare l'arrivo nelle sale del film Detective Pikachu, Pokémon GO si appresta ad ospitare un evento a tema che durerà ben dieci giorni!

A partire dalle ore 22:00 di domani 7 maggio fino al medesimo orario del 17 maggio, i Pokémon che appaiono nella pellicola si faranno vedere più frequentemente allo stato selvatico. Alcuni di essi, inoltre, saranno protagonisti delle Battaglie Raid. I più fortunati tra voi potranno inoltre incontrare ed aggiungere alla propria collezione un Pikachu con un cappello da investigatore. Attenzione! Questo simpatico mostriciattolo potrebbe anche intrufolarsi nei vostri scatti, realizzabili con la modalità Foto GO.

Le iniziative, in ogni caso, non terminano affatto qui. Durante l'evento potrete ottenere il doppio dei punti esperienza alla cattura e partecipare ad una serie di missioni di ricerca sul campo a tempo limitato. Nella boutique, inoltre, verranno messe in vendita degli oggetti a tema, come i cappellini e le magliette visibili nell'immagine di anteprima in alto.

Cosa ve ne pare? Parteciperete? Ne approfittiamo per segnalarvi che tra le nostre pagine trovate una guida al raid di Mesprit, la creatura leggendaria del Trio dei Laghi.