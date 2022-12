Pokémon GO, è Chespin il protagonista del Community Day di gennaio: mossa e bonus

Vi siete divertiti durante il Community Day finale del 2022 di Pokémon GO, che nel corso di due giornate ha visto il ritorno dei protagonisti delle passate edizioni dell'evento? Siamo sicuri di sì, ma adesso dovete tirare nuovamente fuori la vostra agenda poiché c'è già un altro appuntamento in vista: il Community Day di gennaio 2023!

Il prossimo Community Day di Pokémon GO avrà luogo dalle 14:00 alle 17:00 di sabato 7 gennaio 2023 e avrà per protagonista Chespin, il Pokémon Castanriccio di tipo erba introdotto nell'ambito della sesta generazione di mostriciattoli. Nel corso delle ore programmate, Chespin apparirà più spesso in natura, inoltre per la prima volta in assoluto gli Allenatori più fortunati tra voi avranno l'opportunità di incontrarlo nella sua forma cromatica (con il copricapo rosso). Facendo evolvere Quilladin, l'evoluzione di Chespin, durante l'evento oppure entro cinque ore dalla fine dello stesso, otterrete un Chesnaught capace di usare l'attacco caricato Radicalbero (infligge 100 danni in Sfide Allenatore, Palestre e Raid).

Immancabili come sempre, ci saranno anche una Storia di Ricerca Speciale a pagamento, Raid Bonus dopo il Community Day, adesivi speciali e tanti altri bonus, tra cui Caramelle raddoppiate alla cattura, possibilità raddoppiate per gli Allenatori dal livello 31 di ricevere Caramelle L catturando Pokémon, distanza di schiusa Uova ridotta a 1/4, Moduli Esca e Aroma con durata estesa a 3 ore, possibilità di effettuare uno scambio speciale in più (fino ad un massimo di due) e Polvere di Stelle dimezzata per gli scambi effettuati durante l'evento.

Non prendete appuntamenti per sabato 7 gennaio! Già che ci siamo, vi ricordiamo che recentemente in Pokémon GO hanno fatto la loro apparizione Scatterbug, Spewpa e Vivillon, e che il 23 dicembre comincia la seconda parte delle Feste Invernali.