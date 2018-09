Pokémon GO: Chikorita è il protagonista del Community Day di oggi 22 settembre

Come ampiamente anticipato da Niantic nei giorni scorsi, dalle 11:00 alle 14:00 di oggi sabato 22 settembre si svolgerà un nuovo Community Day in Pokémon GO interamente dedicato al mostriciattolo di tipo Erba Chikorita, capace di evolversi in Bayleef e Meganium.

Durante le ore programmate Chikorita apparirà allo stato selvatico molto più frequentemente del normale, e se sarete fortunati potrete persino incontrarlo in versione cromatica. Se riuscirete a farlo evolvere in Bayleef e poi in Meganium, quest'ultimo conoscerà l’attacco caricato Radicalbero, una mossa che normalmente non è in grado imparare. Ricordate che non potete insegnargliela utilizzando una MT attacco caricato, per cui assicuratevi di far evolvere Bayleef durante questo arco di tempo.

Ad aiutarvi nell'impresa, avrete due bonus niente male: ogni nuovo Pokémon catturato vi farà guadagnare il triplo dei soliti Punti Esperienza, mentre i moduli esca dureranno per ben tre ore. Non ci resta che augurarvi buona caccia e ricordarvi ancora una volta che il Community Day si svolgerà in un arco di tempo limitato, ovvero dalle ore 11:00 alle 14:00 di oggi 22 settembre.

Pokémon GO è disponibile gratuitamente su dispositivi mobili iOS e Android. Deoxys, il misterioso mostriciattolo di Hoenn, sta per arrivare nei Raid Ex. Nelle Lotte Raid, invece, troverete Mewtwo fino al 23 ottobre.