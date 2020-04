Pokemon GO: classifica Lega Lotte ed evento di Pasqua dedicato a Marill

Niantic Labs introduce le classifiche per la Lega Lotte GO di Pokemon GO, disponibili a partire da oggi, venerdì 10 aprile. Inoltre è stato annunciato uno speciale evento dedicato a Marill, in programma domenica 12 aprile.

In questo nuovo evento troverete Marill, il Pokémon Acquatopo, e diverse attività correlate alla Lega Lotte GO. Questo Pokémon di tipo Acqua e Folletto si evolve in Azumarill, un Pokémon molto conosciuto nella Lega Mega.

Classifiche Lega Lotte GO

Mostrerà i cinquecento Allenatori più forti del mondo indicando i soprannomi, la squadra, il livello, il punteggio e le partite totali di ciascuno

I livelli si basano sui punteggi nel gioco del giorno precedente per gli Allenatori di livello 7 e superiore. L'aggiornamento della classifica è previsto tutti i giorni all'incirca tra le 22:00 CET 00:00 CET, ma potrebbero verificarsi ritardi in caso di manutenzione

Gli Allenatori con provvedimenti disciplinari attivi o soprannomi Allenatore inappropriati verranno esclusi senza preavviso

Dalle 11:00 alle 14:00 del 12 aprile, quante più sfide della Lega Lotte GO vincerete, tante più possibilità avrete di incontrare Marill. Il Pokemon apparirà come ricompensa garantita dopo la prima e la terza vittoria, utilizzando un biglietto sfida premium invece Marill apparirà dopo ogni vittoria. Catturandolo durante questo arco di tempo riceverete il bonus polvere di stelle doppia.