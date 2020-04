Pokemon GO: ecco il codice per Baccalamponi, Poke Ball e Baccananas gratis

Da questa mattina Niantic Labs offre agli allenatori di Pokemon GO 20 Ultra Ball e 12 Baccananas al costo di una Pokemoneta, ma c'è di più perchè la compagnia offre anche un pacchetto di bonus da riscattare tramite codice.

Il Care Pack di Pokemon GO include quattro Baccalamponi dorati, otto Poké Ball e quattro Baccananas, per ottenere questo pacchetto vi basterà utilizzare il codice promozionale EMRK2EZWLVSSZDC5. Su Everyeye.it trovate la guida che vi illustra nel dettaglio come usare i codici di Pokemon GO per ottenere interessanti bonus e il regalo di oggi è certamente molto interessante, non trovate?

Niantic Labs ha annunciato anche gli eventi di primavera di Pokemon GO tra cui il ritorno de L'Ora del Pokemon in Primo Piano, evento sospeso a marzo a causa dell'emergenza Coronavirus. In queste settimane gli sviluppatori hanno modificato pesantemente Pokemon GO per permettere agli allenatori di giocare in casa senza violare così la quarantena, evitando assembramenti di persone.

Se la situazione internazionale migliorerà, Niantic riprenderà anche gli appuntamenti dal vivo di Pokemon GO, al momento non è possibile organizzare ritrovi e raduni ma nei prossimi mesi la situazione potrebbe cambiare anche radicalmente.