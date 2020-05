Pokemon GO: codice bonus gratis Samsung e nuovi PokeStop

Dopo l'offerta Pokemon GO di Verizon, è ora disponibile per un periodo limitato anche un codice Pokemon GO Samsung , il quale vi permetterà di ottenere alcuni interessanti bonus. La promozione è accessibile a tutti, anche a coloro che non possiedono uno smartphone della casa coreana.

Vi basterà registrarvi sul sito di Samsung US o effettuare il login se avete già un account, a questo punto scorrete verso il basso fino a trovare la sezione dedicata a Pokemon GO, con un click sull'apposito pulsante potrete ottenere il codice da riscattare poi sul sito di Niantic Labs o direttamente in-game. I codici come detto sono a disposizione di tutti, anche di coloro che non possiedono un dispositivo Samsung, tuttavia la compagnia fa sapere di avere un numero limitatissimo di chiavi a disposizione. Ma cosa si ottiene con il codice Samsung di maggio 2020 per Pokemon GO? Riscattando il codice avrete in regalo un Poffin, tre Aroma e ben 35 PokèBall, il tutto a costo zero.

Altra novità di Pokemon GO riguarda la possibilità di richiedere PokeStop e Palestre, questa opzione era fino ad oggi accessibile solamente agli allenatori di Livello 40, adesso però le cose sono cambiate e anche i giocatori di Livello 39 possono segnalare nuovi punti di interesse.