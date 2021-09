Pokémon GO, codice promozionale da Niantic: Poké Ball gratis per tutti

Piccola ma gradita sorpresa per i giocatori di Pokémon GO: Niantic ha messo a disposizione un codice promozionale che consente ai fan di ricevere in omaggio Poké Ball per il proprio allenatore. Un'occasione ghiotta, quindi, per tutti coloro che vanno costantemente a caccia di mostri tascabili.

Il codice promozionale è E9K4SY77F5623, e può essere utilizzato una sola volta da ciascun giocatore. Per utilizzarlo è necessario recarsi sul sito di Niantic relativo alle ricompense da riscattare e seguire le procedure per immetterlo. In alternativa è possibile svolgere lo stesso procedimento attraverso il negozio in-game: una volta entrati bisogna far scorrere l'immagine fino al fondo dello schermo per arrivare al campo in cui immettere il codice. Giocando sui sistemi Android, invece, nel negozio dovrebbe esserci una sezione apposita che consenta di ottenere facilmente la ricompensa.

Non è la prima volta che Niantic fa questo tipo di offerta senza nessun annuncio precedente, e non è da escludere che in futuro possa replicare questa generosa mossa, magari mettendo a disposizione gratuitamente altri utenti strumenti se non addirittura specifici Pokémon.

Nel corso del mese di agosto, intanto, sono arrivati i Pokémon di Galar in Pokémon GO, segnando così il debutto dei mostri tascabili di ottava generazione all'interno del gioco. Vi ricordate invece quando è uscito Pokémon GO per iPhone e Android?