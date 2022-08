Pokémon GO: tutti i codici per ottenere le ricompense gratis dei Mondiali 2022

Per celebrare i Mondiali Pokémon di Londra 2022, il team di sviluppo di Pokémon GO ha attivato una serie di codici nel gioco mobile, i quali permettono agli allenatori di tutto il mondo di ricevere ricompense gratuite.

Il primo codice da inserire nel gioco è "B8GEFBYECTREC" e consiste nella possibilità di scegliere di icontrare un gruppo di creature a scelta tra le seguenti:

Gruppo 1: Ariados, Pelipper, Galarian Stunfisk

Gruppo 2: Skarmory, Swampert, Drapion

Gruppo 3: Talonflame, Venusaur, Jellicent

L'inserimento del secondo codice, ovvero "WRGUZRVKRR2M3", consente di riscattare in Pokémon GO la T-shirt dei Mondiali 2022. In questo caso il codice resterà attivo solo fino al prossimo 22 agosto 2022 alle ore 2:00 del fuso orario italiano.

Prima che corriate a riscattare i due codici, vi ricordiamo che la cerimonia di chiusura dei Mondiali Pokémon di Londra 2022 ospiterà anche un nuovo annuncio a tema Pokémon Scarlatto e Violetto: l'appuntamento è fissato quindi a domenica pomeriggio per scoprire tutte le novità che Game Freak è pronta a svelare al grande pubblico.

Per chi non lo sapesse, è ora possibile riscattare gli oggetti gratis di Pokémon GO con Prime Gaming, l'abbonamento gratuito per tutti gli utenti Amazon Prime.