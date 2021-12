Pokémon GO: come affrontare Magmar nel nuovo evento di dicembre

Pokémon GO riceve oggi un'altra ora del Pokémon in primo piano, questa volta dedicata a Magmar. In questi 60 minuti, dalle 18 alle 19, avrete la possibilità di catturare tanti Magmar per acquisire più caramelle possibili e ottenere così un Magmortar: ecco alcuni suggerimenti per sfruttare al meglio questa possibilità.

Il primo consiglio è ovviamente quello di acquistare più Pokéball possibile. Il vostro obiettivo è infatti quello di catturare indiscriminatamente più mostri possibili, senza badare molto alle statistiche di ogni singolo Magmar. Per questo motivo, fondamentali sono anche gli incensi: comprateli dal Pokéshop e assicuratevi di lasciare libero un bel po' spazio nel vostro zaino, in modo da non perdere troppo tempo con la gestione della vostra collezione. Relativamente a questo punto, non scordatevi di trasferire i Magmar più deboli per massimizzare la vostra raccolta di caramelle e non occupare slot utili.



Per evolvere Magmar in Magmortar avrete bisogno di 100 caramelle e di una pietra di Sinnoh, sfruttate quindi al massimo l'ora del Pokémon in primo piano non dimenticandovi, inoltre, che c'è anche la possibilità di trovare una versione shiny del mostro tascabile, ambito premio per molti giocatori. A riguardo del titolo Niantic, ecco l'annuncio delle feste di Natale in Pokémon Go. Ma non solo, perché sono uscite le informazioni per il prossimo evento tour di Pokémon GO.