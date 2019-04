Pokemon GO: come diventare Amici Fortunati e quali sono i vantaggi

Finalmente la funzione degli Amici Fortunati è disponibile in Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona, come diventare amici fortunati con i vostri contatti e quali vantaggi può comportare la cosa.

Qual è il vantaggio di essere amici fortunati? Quando effettuate uno scambio con un amico fortunato, entrambi i giocatori riceveranno un Pokemon fortunato. Queste creature si distinguono dai Pokemon normali per il fatto di richiedere il 50% di Polvere di Stelle in meno quando vengono potenziati.

Come diventare amici fortunati in Pokemon GO

Per diventare amici fortunati con qualcuno, come prima cosa bisogna essere migliori amici. Avrete modo di diventare migliori amici una volta al giorno portando a termine una serie di azioni: scambiando Pokemon, aprendo il pacco amicizia che vi siete regalati con l'altro giocatore, partecipando insieme ai raid e alle sfide in Palestra, oppure lottando in una sfida Allenatore.

Come possiamo capire se il nostro migliore amico è diventato un amico fortunato? Quando sarete diventati amici fortunati riceverete entrambi una notifica di conferma, come succede quando il vostro livello di amicizia viene aumentato. Inoltre, potrete vedere i vostri nuovi amici fortunati nella lista amici e nella pagina del loro profilo. Completati gli scambi da amici fortunati, ritornerete ad essere migliori amici. Seguendo la stessa procedura, tuttavia, potrete provare a diventare di nuovo amici fortunati con lo stesso giocatore di prima.