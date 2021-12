Pokémon GO: come attivare i 60 e 120fps su iPhone e iPad

Entrati nel mese di dicembre 2021, Pokémon GO propone nuovi contenuti e ulteriori sfide con cui mettersi alla prova. Gli utenti che giocano l'opera Niantic su iPhone possono inoltre godersi l'aggiunta di una nuova opzione tecnica per il titolo Niantic: la possibilità di impostare 60 o 120 FPS. Ecco come fare.

Gli iPhone 13 o 13 Max sono gli unici dispositivi al momento in grado di supportare i 120 FPS, mentre gli iPhone X, 11 e 12 sono invece smartphone che possono raggiungere i 60 FPS stabili. In entrambi i casi l'esperienza di gioco trae beneficio da queste migliorie regalando agli utenti un'esperienza ancora più godibile.



Fino ad ora Pokémon GO è stato bloccato a 30 FPS, con una fluidità non adeguata alla luce anche dell'inserimento progressivo di nuovi contenuti. Per arrivare ad un framerate più elevato dovete premere sull'icona a forma di Pokéball al centro dello schermo e spostarvi nella sezione 'impostazioni', che appare in alto a destra. Scorrete quindi in basso e aprite la finestra 'impostazioni avanzate', attivando infine l'opzione 'Frequenza di aggiornamento nativa'.



