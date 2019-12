Pokemon GO: come battere Giovanni e ottenere Zapdos, Moltres e Articuno Ombra

Il Team Rocket ha invaso il mondo di Pokemon GO, e tutti gli allenatori hanno la possibilità di affrontare il suo leader in combattimento. In questa mini-guida vi spieghiamo come incontrare e sconfiggere Giovanni, in modo da catturare Zapdos Ombra, Moltres Ombra e Articuno Ombra.

Il leader del Team Rocket è in possesso di tre Pokemon Leggendari Ombra: Zapdos, Articuno e Moltres. Sconfiggendolo in combattimento, sarete in grado di liberare queste creature e aggiungerle alla vostra squadra. Vediamo come fare.

Come trovare e affrontare Giovanni in Pokemon GO

Prima di arrivare a Giovanni dovrete trovare e battere Cliff, Sierra e Argo. Dopo averli sconfitti, il Professor Willow vi darà un Super Rocket Radar, con il quale sarete in grado di rintracciare Giovanni. Ma prestate attenzione: alcuni allenatori si spacceranno per Giovanni sotto mentite spoglie, quindi continuate a cercare finché non avrete trovato quello autentico.

Come sconfiggere Giovanni in Pokemon GO

Giovanni schiererà in campo tre Pokemon. Il primo sarà sempre Persian, il secondo sarà uno tra Dugtrio, Rhydon e Hippowdon, mentre il terzo sarà uno tra Zapdos, Articuno e Moltres.

Se volete prepararvi al meglio per affrontare questi Pokemon e sconfiggere Giovanni, vi consigliamo di schierare i seguenti attaccanti contro ciascuna creatura avversari:

Migliori Pokemon contro Persian : Lucario, Machamp, Blaziken e Poliwrath.

: Lucario, Machamp, Blaziken e Poliwrath. Migliori Pokemon contro Dugtrio : Swampert, Kyogre, Gyarados e Torterra.

: Swampert, Kyogre, Gyarados e Torterra. Migliori Pokemon contro Rhydon : Swampert, Kyogre, Gyarados e Torterra.

: Swampert, Kyogre, Gyarados e Torterra. Migliori Pokemon contro Hippowdon : Swampert, Kyogre, Torterra e Dialga.

: Swampert, Kyogre, Torterra e Dialga. Migliori Pokemon contro Articuno e Moltres : Tyranitar, Regirock, Aggron e Typhlosion.

: Tyranitar, Regirock, Aggron e Typhlosion. Migliori Pokemon contro Zapdos: Rhyperior, Mamoswine, Tyranitar e Reagice.

Come catturare Zapdos Ombra, Articuno Ombra e Moltres Ombra in Pokemon GO

Ogni mese Giovanni schiererà uno specifico Pokemon Leggendario Ombra a fine combattimento. Novembre è il mese di Articuno Ombra, dicembre quello di Zapdos Ombra e Gennaio 2020 quello di Moltres Ombra. Questo significa che a dicembre sarete in grado di catturare Zapdos Ombra, mentre a gennaio potrete catturare Moltres Ombra.

Siete già riusciti a ottenere uno di questi Pokemon Ombra di Giovanni? Fatecelo sapere nei commenti. Con l'occasione vi ricordiamo di non perdervi l'evento di Pokemon GO di Natale 2019, in programma dalle 12:00 del 24 dicembre alle 23:59 del primo gennaio.