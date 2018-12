Pokemon GO: come catturare i 6 Pokemon Leggendari con le Ricerche sul Campo di Dicembre

Come promesso da Niantic, a dicembre i giocatori di Pokemon GO potranno catturare sei Pokemon Leggendari: Articuno, Moltres, Zapdos, Raikou, Entei e Suicune. Per farlo bisognerà completare le Ricerche sul Campo: di seguito vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per portarle a termine.

Niantic ha deciso di reintrodurre queste creature leggendarie in Pokemon GO, dando agli allenatori una nuova occasione per catturarli. I sei Pokemon leggendari potranno essere ottenuti come ricompensa delle Scoperte Straordinarie del Professor Willow. Tutto quello che dovete fare è ottenere 7 timbri, portando a termine le varie missioni di ricerca sul campo ottenibili presso i Pokestop. Una volta fatto, un Pokemon a caso tra Articuno, Moltres, Zapdos, Raikou, Entei e Suicune apparirà allo stato selvatico.

A questo punto valgono i classici consigli per catturare i Pokemon leggendari. Cercate di arrivare all'incontro ben preparati, munendovi in particolare delle Bacche più efficaci. Provate ad eseguire tiri curvi e precisi, sfruttando tutti gli strumenti a vostra disposizione per facilitare la cattura.

Dal momento che potrete ottenere soltanto un timbro al giorno (a prescindere dal numero di incarichi completati), in teoria potreste accumulare fino 7 timbri a settimana, con la possibilità di sbloccare la Scoperta Straordinaria per 4 volte durante il mese di dicembre. Una volta che sarete a tu per tu con il Pokemon Leggendario, non dovrete fare altro che catturarlo per aggiungerlo alla vostra collezione, seguendo i consigli che vi abbiamo dato.