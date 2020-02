Pokemon GO: come catturare i Cloni di Pikachu, Charizard, Blastoise e Venusaur

In occasione del Pokemon Day 2020, fino al 2 marzo i giocatori di Pokemon GO possono catturare i cloni di Pikachu, Charizard, Blastoise e Venusaur. In questa mini-guida vi spieghiamo tutto quello che c'è da sapere per farlo.

I Pokemon Clone sono apparsi per la prima volta nel film Pokemon: Mewtwo colpisce ancora come creature create da Mewtwo.

Nonostante siano chiamati Cloni, ognuno di questi Pokemon ha un aspetto leggermente diverso dagli originali. Per esempio, Charizard ha una serie di strisce arancione scuro sul corpo, mentre Pikachu ha un motivo a spillo attorno alle punte delle orecchie.

Attualmente, solo quattro di questi Pokemon clonati sono stati resi disponibili in Pokemon Go: Pikachu, Charizard, Blastoise e Venusaur.

A rendere speciali questi cloni è il fatto che ognuno di loro conosce un attacco che, in precedenza, la controparte originale poteva imparare solo durante il relativo community day. Vediamo come ottenerli.

Come catturare Charizard Clone, Blastoise Clone e Venusaur Clone

I cloni di Charizard, Blastoise e Venusaur possono essere ottenuti in Pokemon GO allo stesso modo, vale a dire partecipando ai Raid a quattro stelle. Queste tre creature clonate, infatti, potranno essere affrontate durante i Raid a quattro stelle fino alle 22:00 italiane di lunedì 2 marzo.

Non vi resta dunque che partecipare ai Raid, affrontare i cloni Charizard, Blastoise e Venusaur, sconfiggerli in combattimento e catturarli per aggiungerli alla vostra collezione!

Come catturare Pikachu Clone

Anche Pikachu Clone potrà essere ottenuto fino alle 22:00 del 2 marzo, ma in un modo più particolare. In questo caso, infatti, dovrete usare la modalità Foto GO per scattare delle foto ai vostri Pokemon, per poi condividerli sui social usando l'hashtag #GOsnapshot durante l'evento: un Pikachu Clone potrebbe finire nelle vostre foto e potreste riuscire a catturarlo!

Voi ci siete già riusciti? Con l'occasione ricordiamo che fino al 2 marzo sarà possibile anche partecipare al Raid di Mewtwo Corazzato.