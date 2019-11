Pokemon GO: come catturare Cobalion, Guida al Raid

Fino al 26 novembre i giocatori di Pokemon GO possono affrontare il raid di Cobalion, con la possibilità di catturare questa creatura leggendaria di quinta generazione. In questa guida vi spieghiamo come sconfiggere Cobalion nel raid, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti da schierare in campo.

Cobalion è un Pokemon leggendario di tipo Acciaio/Lotta introdotto con la quinta generazione. Dal 4 al 26 novembre potrà essere affrontato in Pokemon GO nei raid da 5 stelle, e si presenterà con i seguenti Punti Lotta (PL):

1649 – 1727 PL al livello 20

2061- 2159 PL al livello 25 quando viene potenziato dal meteo (se nevica o se è nuvoloso)

Migliori Pokemon da usare contro Cobalion

Trattandosi di una creatura di tipo Acciaio/Lotta, Cobalion è debole agli elementi Fuoco, Lotta e Terra. Per questa ragione, i Pokemon attaccanti più efficaci da usare contro Cobalion nel raid sono i seguenti (a lato indichiamo le migliori mosse da usare con il relativo Pokemon attaccante):

Chandelure : Turbofuoco, Vampata

: Turbofuoco, Vampata Entei : Rogodenti, Vampata

: Rogodenti, Vampata Heatran : Turbofuoco, Fuocobomba

: Turbofuoco, Fuocobomba Blaziken : Contrattacco, Turbofuoco

: Contrattacco, Turbofuoco Flareon : Turbofuoco, Vampata

: Turbofuoco, Vampata Moltres : Turbofuoco, Vampata

: Turbofuoco, Vampata Machamp : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Groudon : Colpodifango, Terremoto

: Colpodifango, Terremoto Garchomp : Colpodifango, Terremoto

: Colpodifango, Terremoto Hariyama : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Breloom : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Charizard : Turbofuoco, Fuocobomba

: Turbofuoco, Fuocobomba Toxicroak : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Arcanine : Rogodenti, Fuocobomba

: Rogodenti, Fuocobomba Typhlosion: Braciere, Fuocobomba

Se siete in possesso di questi Pokemon, dunque, vi raccomandiamo di schierarli sul campo nel Raid di Cobalion. Per aumentare le vostre probabilità di successo in combattimento, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri 3-5 allenatori ben equipaggiati e di alto livello, o in alternativa in compagnia di altri 5-7 allenatori di livello medio.

Come catturare Cobalion in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto Cobalion nel raid, non vi resta che catturarlo usando le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione. Come sempre, l'esecuzione di tiri curvi e precisi aumenterà le vostre probabilità di successo nella cattura.

Parlando delle ultime novità riguardanti il gioco di Niantic, ricordiamo che Pokemon GO ha incassato dal lancio (avvenuto nell'estate 2016) la bellezza di tre milioni di dollari, con una crescita costante su base annua. Grazie a questo successo, gli sviluppatori continueranno a supportare il progetto ancora a lungo con nuovi contenuti.