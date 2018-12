Pokemon GO: come catturare Cresselia, i migliori counter da usare nel Raid

Fino al 18 dicembre gli allenatori di Pokemon GO hanno possono provare a catturare Cresselia, una delle creature leggendarie introdotte con la quarta generazione. Per farlo bisognerà affrontare il Pokemon in un Raid di livello 5: di seguito vi spieghiamo come prepararvi al meglio.

Essendo un Pokemon di tipo Psico, Cresselia è debole agli attacchi di tipo Buio, Coleottero, Spettro. Le migliori creature da usare sul campo di battaglia per affrontarlo sono le seguenti:

Mewtwo : il potente Mewtwo si rivelerà come sempre un alleato fondamentale. La mossa Palla Ombra sarà particolarmente efficace contro Gresselia.

: il potente Mewtwo si rivelerà come sempre un alleato fondamentale. La mossa Palla Ombra sarà particolarmente efficace contro Gresselia. Gengar : tutte le mosse di Gengar saranno in grado di infliggere un buon danno, in particolare Ombrartigli.

: tutte le mosse di Gengar saranno in grado di infliggere un buon danno, in particolare Ombrartigli. Tyranitar : l'abilità di Tyranitar di usare le mosse di tipo Buio vi tornerà molto comoda.

: l'abilità di Tyranitar di usare le mosse di tipo Buio vi tornerà molto comoda. Scizor: per sfruttare la debolezza al tipo Coleottero di Cresselia potete usare uno Scizor.

Dal momento che Cresselia andrà affrontato in un Raid di livello 5, vi consigliamo di partecipare con altri due giocatori. Schierando i Pokemon giusti, tuttavia, sarà possibile cavarsela anche in due. Segnaliamo che Cresselia potrà usare le seguenti mosse in battaglia: Confusione (veloce, psico), Psicotaglio (veloce, psico), Divinazione (caricata, psico), Forza Lunare (caricata, folletto), Raggiaurora (caricata, ghiaccio).

Dopo aver sconfitto Cresselia nel Raid, non vi resta che catturarlo usando tutti gli strumenti a vostra disposizione. Come sempre, aumentare le probabilità di successo vi consigliamo di usare le bacche e di effettuare tiri ottimi o eccellenti, come descritto nel video riportato in cima.

Nel frattempo ricordiamo che durante il mese di dicembre sarà possibile catturare altre 6 Leggendari in Pokemon GO con le ricerche sul campo.