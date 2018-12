Pokemon GO: come catturare Deoxys Forma Attacco, Guida al Raid

A partire dal 20 dicembre gli allenatori di Pokemon GO potranno provare a catturare Deoxys nella nuova, potente Forma Attacco. Per farlo bisognerà affrontare e sconfiggere la creatura durante l nuova ondata di inviti per i Raid EX: ecco qualche consiglio per prepararsi al meglio.

In Pokemon GO la Forma Attacco di Deoxys può utilizzare due mosse veloci e tre mosse caricate. Le elenchiamo di seguito:

Falcecannone (elettro, caricata)

Neropulsar (buio, caricata)

Psicoslancio (psico, caricata)

Velenpuntura (veleno, veloce)

Cozzata Zen (psico, veloce)

Trattandosi di un Pokemon di tipo Psico, e tenute presenti le mosse che la Forma Attacco di Deoxys sarà in grado di infliggere contro la nostra squadra, i migliori counter da usare nel Raid sono le seguenti:

Dragonite (Codadrago, Oltraggio)

Gengar (Ombrartigli, Sciagura, Sbigoattacco, Palla Ombra)

Houndoom (Urlorabbia, Ripicca)

Mewtwo (Psicotaglio, Confusione, Palla Ombra)

Rayquaza (Codadrago, Eterelama, Oltraggio)

Tyranitar (Morso, Sgranocchio)

Weavile (Finta, Ripicca)

Tra parentesi abbiamo segnalato le migliori tecniche da utilizzare contro la Forma Attacco di Deoxys. Per aumentare le vostre probabilità di successo durante la battaglia, vi consigliamo di partecipare al Raid in compagnia di altri allenatori, così da unire le forze e sconfiggere più facilmente la creatura.

Dopo aver battuto Deoxys, non vi resta che catturarlo usando tutti gli strumenti a vostra disposizione, usando le bacche e cercando di effettuare tiri ottimi o eccellenti.