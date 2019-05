Pokemon GO: come catturare Detective Pikachu durante l'evento a tema

Fino al 17 maggio i giocatori di Pokemon GO possono partecipare al nuovo evento di Detective Pikachu. In questa mini-guida vi spiegheremo come catturare Detective Pikachu in Pokemon GO durante l'evento.

Durante l'intera durata dell'evento, i Pokemon apparsi nel film di Detective Pikachu appariranno più frequentemente allo stato selvatico in Pokemon GO. Con un pizzico di fortuna, inoltre, sarà possibile catturare un Pikachu con un cappello da investigatore. Vediamo come fare.

Come catturare Detective Pikachu in Pokemon GO

Detective Pikachu potrà essere catturato in Pokemon GO solo durante l'evento a tema disponibile fino al 17 maggio. Il simpatico esemplare di Pikachu con il cappello da investigatore non apparirà in modo del tutto casuale. Per ottenerlo, infatti, dovrete utilizzare la stessa procedura vista per catturare Smeargle in Pokemon GO.

Per incontrare Detective Pikachu allo stato selvatico, infatti, dovrete entrare in modalità Foto GO e immortalare un altro Pokemon con uno scatto. La creatura comparirà occasionalmente mentre scatterete le foto, permettendovi di catturarlo.

Scattando più di una foto alle varie creature in vostro possesso, a un certo punto noterete una foto "ritoccata" in cui comparirà anche Detective Pikachu. Quest'ultimo apparirà poco dopo allo stato selvatico nelle vicinanze, consentendovi finalmente di acchiapparlo. Per aumentare le vostre chance di incontrare Detective Pikachu in Pokemon GO, dunque, non vi resta che scattare quante più foto possibili ai vostri mostriciattoli.

Ricordiamo che potrete incontrare al massimo un esemplare di Detective Pikachu al giorno, e che l'evento a tema dedicato al film sarà disponibile per tutti gli allenatori fino al 17 maggio.