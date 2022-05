Pokémon GO: come catturare Ditto, la guida con i trucchi

Ditto è indubbiamente uno dei Pokémon più difficili da catturare all'interno di Pokémon GO a causa della sua capacità di mutare costantemente forma e trasformarsi in altre creature. In superficie, infatti, il Pokémon di Prima Generazione non appare con le sue sembianze originali, rendendo molto complicato individuarlo.

Come se non bastasse, le tipologie di mostri nei quali si trasforma cambia costantemente con il passare del tempo, rendendo ancora più evasivo il nostro bersaglio, e come se non bastasse non è nemmeno possibile farlo nascere da un Uovo, rendendo necessario armarsi di santa pazienza e sperare di trovarlo con un po' di fortuna.

Esiste in ogni caso un metodo agevole per catturare Ditto, e consiste semplicemente nel tenere traccia della lista dei Pokémon in cui si trasforma, che cambia periodicamente. Nel mese di maggio 2022, nel momento in cui scriviamo, Ditto prende le sembianze dei seguenti mostri tascabili:

Ekans

Gastly

Natu

Surskit

Finneon

Lillipup

Dwebble

Swirlix

I giocatori dovranno quindi provare a catturare continuamente questi Pokémon nella speranza che uno di essi si riveli essere proprio lo stesso Ditto, che magari con ancora più fortuna può comparire pure nella sua forma Shiny. Solo dopo aver acciuffato uno di essi si scoprirà se davvero si tratta del famoso trasformista oppure no, pertanto è bene perseverare senza sosta fin quando il piccolo amichetto rosa non entrerà nel nostro roster.

Ci sono in ogni caso alcuni piccoli ma utili aiuti che gli utenti possono sfruttare a proprio vantaggio: utilizzare dell'Incenso aumenterà la frequenza di comparsa dei Pokémon selvatici, ma anche andare a caccia assieme ad un amico può aiutare ad aumentare le proprie chance di successo. Il tutto senza dimenticare le segnalazioni di altri giocatori attraverso gruppo social, che potrebbero dare maggiori indicazioni su dove è più frequente trovare un Ditto.

