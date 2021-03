Pokémon GO: come catturare la Forma Incarnazione di Landorus Shiny

Oggi è iniziata ufficialmente la stagione delle leggende, il nuovo evento a tempo di Pokémon GO che ci accompagnerà fino al mese di giugno. Nel corso delle prossime settimane gli allenatori di tutto il mondo potranno catturare numerose creature, tra le quali troviamo anche la Forma Incarnazione di Landorus e la relativa versione Shiny.

Thundurus, Tornadus e Landorus sono infatti tra le creature che possono essere ottenute nella stagione delle leggende e al momento l'ultima citata è già presente nel gioco, pronta per essere aggiunta al Pokédex di tutti gli allenatori. Per la prima volta in assoluto, Landorus ha anche una versione Shiny che, sebbene presenti solo delle piccole differenze estetiche rispetto alla sua versione standard, sarà una delle più ricercate durante l'evento.



Se anche voi volete aggiungete alla collezione la Forma Incarnazione di Landorus Shiny, l'unico modo per farlo è partecipare ai Raid 5 Stelle fino al prossimo 6 marzo 2021. La creatura in questione sarà infatti presente in questa tipologia di eventi e potrà essere eliminata molto più facilmente se ad affrontarla saranno gruppi di quattro giocatori, ai quali la creatura è vulnerabile. Va precisato che trovare la versione Shiny del Pokémon non è semplice e dovrebbe esserci una probabilità su venti di beccarne una in un Raid.

