Pokemon GO: come catturare le forme ULTRA di Unown

Unown è uno dei Pokemon più enigmatici, e può presentarsi allo stato selvatico assumendo la forma delle 26 lettere dell'alfabeto. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere le forme U-L-T-R-A di Unown in Pokemon GO.

Grazie al duro lavoro svolto dagli allenatori per completare l'ultima sfida globale di Pokemon GO, Niantic Labs ha deciso di premiare i giocatori mettendo a disposizione una serie di bonus e ricompense da ottenere nell'arco delle tre prossime settimane.

Nella settimana compresa tra il 2 e il 9 settembre, in particolare, tutti i giocatori di Pokemon GO avranno la possibilità di ottenere le forme U-L-T-R-A di Unown. Vediamo come fare.

Come ottenere le forme U-L-T-R-A di Unown in Pokemon GO

Per ottenere le forme U-L-T-R-A di Unown, i giocatori di Pokemon GO dovranno scendere in campo nella settimana compresa tra il 2 e il 9 settembre denominata "viaggio a Johto". Durante questa settimana (per essere più precisi, dalle 22:00 italiane del 2 settembre alle 22:00 italiane del 9 settembre), con una buona dose di fortuna sarà possibile far schiudere le forme U-L-T-R-A di Unown dalle uova di 10 km.

Tutto quello che dovete fare per ottenere le forme U-L-T-R-A di Unown, dunque, è ottenere quante più uova da 10 km durante la settimana compresa tra il 2 e il 9 settembre, e farle schiudere fino a quando non troverete le forme di Unown. Per ottenere le uova dovrete visitare i Pokestop (visitatene il maggior numero possibile), mentre per farle schiudere più facilmente potrete attivare la sincroavventura.

Ricordiamo inoltre che come ricompensa dell'ultimo evento globale è possibile catturare Jirachi in Pokemon GO.