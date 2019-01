Pokemon GO: come catturare Kyogre, i migliori counter da usare nel Raid

Per aumentare le vostre probabilità di successo, vi raccomandiamo di utilizzare i counter elencati poco sopra, usando le mosse segnalate tra parentesi. Ricordiamo che il nuovo evento di Pokemon GO dedicato alla Regione di Hoenn sarà disponibile fino alle 22:00 italiane del 29 gennaio.

Dato che Kyogre presenta 49671 PL , per sconfiggerlo sarà necessario formare una squadra abbastanza forte e preparata. Il consiglio è di affrontarlo con un team di almeno 7 giocatori, o in alternativa con un gruppo di 3-6 amici abbastanza affiatato.

Dal momento che Kyogre si presenta come un Pokemon leggendario di tipo Acqua , e che le sue debolezze sono Erba (x2) ed Elettro (x2), i migliori counter da utilizzare durante il Raid sono i seguenti:

Gli esemplari di Kyogre incontrati in Pokemon GO nel Raid possono impiegare le seguenti mosse:

Fino al 29 gennaio tutti gli allenatori di Pokemon GO potranno imbattersi nel Raid di Kyogre , creatura leggendaria proveniente dalla regione di Hoenn . Di seguito vi spieghiamo quali sono le mosse più efficaci e i migliori counter da usare nel Raid per catturare il Pokemon leggendario.

