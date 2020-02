Pokemon GO: come catturare Lickitung, Chansey e Happiny Shiny

Durante l'evento di San Valentino 2020 di Pokemon GO sarà possibile incontrare e catturare le versioni cromatiche (shiny) di Lickitung, Chansey e Happiny. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per farlo.

Le versioni shiny di Lickitung, Chansey e Happiny saranno disponibili durante l'evento di San Valentino 2020 di Pokemon GO, evento che ricordiamo essere in programma tra le 08:00 di venerdì 14 febbraio e le 22:00 di lunedì 17 febbraio. Vi spieghiamo come sfruttare l'occasione per procurarvi queste tre rare varianti cromatiche.

Come catturare Chansey Shiny in Pokemon GO

La variante cromatica di Chansey potrà essere incontrata semplicemente allo stato selvatico. Le probabilità di incontrarlo in versione shiny saranno basse, quindi dovrete contare su una buona dose di fortuna e perseveranza. Durante l'evento di San Valentino, tuttavia, potrete sfruttare il fatto che i Moduli esca normali dureranno 6 ore: usateli per aumentare le chance di incontrare Chansey, e continuate a cercare finché non lo trovate in versione cromatica.

Come catturare Happiny Shiny in Pokemon GO

Avrete una chance di trovare Happiny shiny all'interno delle Uova da 7 km. Ricordiamo che le Uova da 7 km possono essere trovate solo nei pacchi amicizia, quindi non vi resta che scambiare questi pacchi a volontà finché non riuscite a trovare Happiny cromatico dalla schiusa delle uova.

Come catturare Lickitung Shiny in Pokemon GO

Per continuare i festeggiamenti di San Valentino 2020, dalle 14:00 alle 17:00 di sabato 15 febbraio sarà possibile affrontare Lickitung nei raid a 4 stelle. Con una buona dose di fortuna, Lickitung apparirà nella sua variante shiny. Non vi resta dunque che partecipare al raid finché non lo incontrate in versione cromatica. Potrete ricevere gratuitamente fino a 5 biglietti raid durante l'evento facendo girare i dischi nelle Palestre, quindi sfruttate l'occasione!