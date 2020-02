Pokemon GO: come catturare Mewtwo Corazzato, guida al Raid

Fino al 2 marzo gli allenatori di Pokemon GO possono affrontare Mewtwo Corazzato nei Raid a cinque stelle. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per affrontarlo, in modo da catturare il Pokemon e aggiungerlo alla vostra collezione.

Mewtwo Corazzato potrà essere affrontato nei Raid a cinque stelle dalle 22:00 (ora italiana) di martedì 25 febbraio e fino alla stessa ora del 2 marzo.

Il Pokemon può presentarsi con 1740 PL – 1821 PL al livello 20, oppure con 2175 PL – 2276 PL al livello 25 (potenziato dal meteo ventoso), e avrà in dotazione la mossa speciale Psicobotta.

Dal momento che Mewtwo Corazzato è debole alle mosse di tipo Coleottero, Buio e Spettro, i migliori Pokemon attaccanti devono essere in grado di eseguire queste tipologie di mosse.

Migliori Pokemon attaccanti da schierare contro Mewtwo Corazzato

Tenendo conto delle debolezze di Mewtwo Corazzato, i migliori Pokemon attaccanti da schierare contro di lui nel Raid sono i seguenti:

Darkrai : Finta, Urlorabbia, Neropulsar

: Finta, Urlorabbia, Neropulsar Giratina (Originale): Ombrartigli, Palla Ombra

(Originale): Ombrartigli, Palla Ombra Gengar : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Mewtwo : Psicotaglio, Palla Ombra

: Psicotaglio, Palla Ombra Tyranitar : Morso, Sgranocchio

: Morso, Sgranocchio Hydreigon : Morso, Neropulsar

: Morso, Neropulsar Honchkrow : Urlorabbia, Neropulsar

: Urlorabbia, Neropulsar Scizor : Tagliofuria, Forbice X

: Tagliofuria, Forbice X Banette : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Chandelure : Sciagura, Palla Ombra

: Sciagura, Palla Ombra Salamence: Morso, Dragobolide

Utilizzando i Pokemon elencati sopra e sfruttando le loro mosse indicate, sarete in grado di sconfiggere Mewtwo Corazzato più facilmente. Per rendere le cose ancora più semplici, vi consigliamo di formare un team composto da 4-6 allenatori, in modo da unire le vostre forze contro il nemico. Una volta sconfitto, Mewtwo Corazzato potrà essere catturato e aggiunto alla vostra squadra.

Con l'occasione ricordiamo che fino al 2 marzo sarà attivo anche il Pokemon Day 2020 di Pokemon GO, evento pensato per festeggiare il giorno che ha visto nascere la serie nel 1996.