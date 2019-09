Pokemon GO: come catturare Mewtwo cromatico (Shiny), Guida al Raid

Grazie alla terza settimana di Ultrabonus, Mewtwo apparirà nei Raid a 5 stelle in Pokemon GO fino al 23 settembre, anche nella sua variante cromatica (Shiny). In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi per affrontare il Raid, indicandovi i migliori Pokemon attaccanti da schierare sul campo.

Fino alle 22:00 italiane di lunedì 23 settembre, tutti gli allenatori di Pokemon GO potranno affrontare Mewtwo nei Raid a 5 stelle. Con un po' di fortuna, la creatura potrà apparire anche nella sua rara variante cromatica (Shiny), permettendo ai giocatori di aggiungerlo alla propria collezione.

Gli sfidanti dovranno prepararsi adeguatamente, visto il Pokemon avrà a sua disposizione anche la mossa Psicobotta.

Migliori Pokemon da usare contro Mewtwo nel Raid a 5 stelle

Visto che Mewtwo è vulnerabile agli attacchi di tipo Coleottero, Buio e Spettro, i migliori Pokemon attaccanti con le relative mosse da usare nel Raid sono:

Gengar : Ombrartigli, Palla Ombra, Leccata, Sciagura, Sbigoattacco

: Ombrartigli, Palla Ombra, Leccata, Sciagura, Sbigoattacco Giratina : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Mewtwo : Psicotaglio, Palla Ombra, Confusione

: Psicotaglio, Palla Ombra, Confusione Tyranitar : Morso, Sgranocchio

: Morso, Sgranocchio Weavile : Finta, Ripicca

: Finta, Ripicca Banette : Ombrartigli, Sciagura, Palla Ombra

: Ombrartigli, Sciagura, Palla Ombra Absol : Urlorabbia, Neropulsar

: Urlorabbia, Neropulsar Houndoom : Urlorabbia, Sgranocchio, Ripicca

: Urlorabbia, Sgranocchio, Ripicca Pinsir : Coleomorso, Tagliofuria, Forbice X

: Coleomorso, Tagliofuria, Forbice X Mismagius : Palla Ombra, Neropulsar, Sbigoattacco, Sciagura

: Palla Ombra, Neropulsar, Sbigoattacco, Sciagura Yanmega: Coleomorso, Ronzio

Per aumentare le vostre probabilità di successo, vi consigliamo di affrontare il Raid in compagnia di altri allenatori ben equipaggiati, in modo da unire le vostre forze. Utilizzando le creature e le mosse elencate poco sopra, sarete in grado di infliggere un'ottima quantità di danni a Mewtwo, avvicinandovi più rapidamente alla vittoria.

Come catturare Mewtwo cromatico (Shiny)

Una volta che avete sconfitto Mewtwo nel Raid, il Pokemon apparirà allo stato selvatico per essere catturato. A questo punto non dovete far altro che usare le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione per catturare la creatura, cercando di effettuare lanci ottimali (possibilmente curvi) per aumentare le vostre chance di cattura.

Con una buona dose di fortuna, Mewtwo potrebbe apparire anche nella sua versione cromatica (Shiny). Se ciò non dovesse succedere, potrete sempre ritentare ad affrontare altri Raid, fino a quando Mewtwo Shiny non farà la sua comparsa. Ricordate che avrete la possibilità di incontrarlo fino alle 22:00 italiane di lunedì 23 settembre!

Parlando delle ultime novità introdotte in Pokemon GO, ricordiamo che sono finalmente arrivati i Pokemon di Quinta generazione.