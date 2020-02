Pokemon GO: come catturare Minccino e farlo evolvere in Cinccino

Per celebrare l'anno del topo, Minccino è stato reso disponibile in Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarlo e catturarlo anche dopo l'evento del capodanno lunare, e come farlo evolvere in Cinccino.

Come catturare Minccino in Pokemon GO? Cosa bisogna fare per farlo evolvere in Cinccino? Di seguito risponderemo a queste domande.

Come catturare Minncino in Pokemon GO

Minncino può essere trovato nelle Uova da 5 km. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo e aggiungerlo alla vostra collezione, dunque, è procurarvi le Uova da 5 km e farle schiudere finché non trovate un esemplare di Minncino. Ricordiamo che le Uova da 5 km possono essere ottenute visitando semplicemente i Pokestop.

Come far evolvere Minncino in Cinccino

L'evoluzione di Minncino e Cinccino è un po' più particolare del solito. Per farlo evolvere, infatti, non saranno sufficienti le 50 caramelle della sua specie, ma avrete bisogno anche della Pietra di Unima. Questo oggetto consente di far evolvere diverse creature di quinta generazione, e può essere ottenuto in vari modi: completando le missioni di ricerca settimanali, battendo Giovanni del Team Rocket, e talvolta anche sconfiggendo i leader del Team Rocket.

A tal proposito, se può esservi di aiuto, ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la guida alle ricerche sul campo di febbraio 2020 di Pokemon GO.