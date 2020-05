Pokemon GO: come catturare Pikachu con cappello di Charizard, Umbreon, Rayquaza e Lucario

Fino al 29 maggio gli allenatori di Pokemon GO possono catturare delle speciali varianti di Pikachu che indossano il cappello di Charizard, Umbreon, Rayquaza e Lucario. In questa mini-guida vi spieghiamo come e quando catturarli tutti.

Queste particolari varianti di Pikachu potranno essere incontrate allo stato selvatico in Pokemon GO durante il mese di maggio, in occasione delle sfide classiche dedicate alle regioni di Kanto, Johto, Hoenn e Sinnoh.

Come catturare Pikachu con il cappello di Charizard

Pikachu con il cappello di Charizard può essere incontrato solo durante le sfide di Kanto, dalle 13:00 di venerdì 1° maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020.

La creatura può essere incontrata casualmente allo stato selvatico, semplicemente esplorando i vostri dintorni. Una volta che apparirà sulla mappa, non vi resta che catturarla per aggiungerla alla vostra collezione.

Come catturare Pikachu con il cappello di Umbreon

Pikachu con il cappello di Umbreon apparirà solo durante le sfide di Johto, dalle 13:00 di venerdì 8 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020.

Anche in questo caso, la creatura apparirà casualmente allo stato selvatico e dovrete catturarla per aggiungerla alla vostra collezione.

Come catturare Pikachu con il cappello di Rayquaza

Pikachu con il cappello di Rayquaza sarà invece disponibile durante le sfide di Hoenn, dalle 13:00 di venerdì 15 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020.

Affrettatevi a catturarlo prima che sia troppo tardi!

Come catturare Pikachu con il cappello di Lucario

Infine, Pikachu con il cappello di Lucario potrà essere incontrato e catturato durante le sfide di Sinnoh, dalle 13:00 di venerdì 22 maggio 2020 alle 13:00 di venerdì 29 maggio 2020. Fatevi trovare pronti!

Voi quali esemplari di Pikachu con il cappello siete riusciti a catturare finora in Pokemon GO? Fatecelo sapere nei commenti.