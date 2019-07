Pokemon GO: come catturare Pikachu con il Cappello di paglia di One Piece

Dal 22 al 29 luglio i giocatori di Pokemon GO potranno imbattersi in Pikachu con il Cappello di paglia, con la possibilità di acchiapparlo e aggiungerlo alla propria collezione. In questa mini-guida vi spieghiamo come aumentare le vostre probabilità di incontrarlo e catturarlo.

Grazie al nuovo evento di Pokemon GO dedicato a One Piece, dal 22 al 29 luglio gli allenatori di Pokemon GO potranno incontrare una speciale versione di Pikachu con il Cappello di paglia. Il Pokemon potrà apparire allo stato selvatico, durante le fasi esplorative. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo, dunque, è cercare di incontrarlo entro e non oltre il 29 luglio, e infine catturarlo. Vediamo come fare per aumentare le vostre chance di cattura di Pikachu con il Cappello di paglia.

Consigli per catturare Pikachu con il Cappello di paglia

Pikachu con il Cappello di paglia potrà essere incontrato esclusivamente tra il 22 e il 29 luglio, entro e non oltre la data succitata. Per imbattervi nel Pokemon vi basterà esplorare la mappa, fino a quando non lo avvisterete.

Se volete aumentare le vostre probabilità di incontrarlo e catturarlo, sarà importante tenere a mente alcuni consigli. Tanto per cominciare, potrebbe essere un'ottima idea usare un Modulo esca potenziato, in modo da aumentare la frequenza degli incontri con i Pokemon selvatici: tra le varie creature incontrate allo stato selvatico, infatti, fino al 29 luglio ci sarà la possibilità di incontrare anche Pikachu con il Cappello di paglia.

Una volta che sarete riusciti a incontrarlo, non vi resta che catturarlo con tutti gli strumenti a vostra disposizione. Naturalmente, l'utilizzo delle bacche e delle Pokeball potenziate vi aiuterà a catturarlo più facilmente, così come l'esecuzioni di lanci ottimali, come potete vedere nel filmato riportato in cima.

Ricordiamo che Pikachu con il Cappello di paglia potrà essere catturato entro e non oltre il 29 luglio. Se volete aggiungerlo alla vostra collezione, affrettatevi ad acchiapparlo!

