Pokemon GO: come catturare Rayquaza, i migliori counter da usare nel Raid

Grazie al nuovo weekend di Raid Speciali, il Pokemon leggendario Rayquaza è nuovamente disponibile in Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come prepararvi al meglio per affrontarlo nel Raid e catturarlo, indicandovi i migliori counter da schierare sul campo di battaglia.

Rayquaza, la creatura leggendaria di copertina di Pokemon Smeraldo appartenente alla terza generazione, è tornato disponibile nei Raid di Pokemon GO presentandosi con un punteggio CP di 49808.

Rayquaza è debole x2 al tipo Ghiaccio, ed è vulnerabile ai tipi Roccia, Drago e Folletto. Grazie alla recente aggiunta in Pokemon GO di due tipi ghiaccio d'elite come Weavile e Mamoswine, questi ultimi dominano la lista dei counter da utilizzare nel Raid Rayquaza. Di seguito elenchiamo i migliori Pokemon da schierare sul campo di battaglia:

I migliori counter possibili

Mamoswine

Weavile

Mewtwo

Jynx

Counter ottimi

Articuno

Cloyster

Regice

Walrein

Counter buoni

Lapras

Glalie

Dragonite

Porygon-Z

Froslass

Tyranitar

Se siete dei giocatori esperti potete provare a sconfiggere Rayquaza in gruppi di 2-4 persone. Se invece ritenete di non essere attrezzati al meglio, per aumentare le probabilità di vittoria vi raccomandiamo di aumentare il numero di partecipanti al Raid (da 5 a 20).

Dopo aver sconfitto il Pokemon Leggendario, non vi resta che catturarlo con il lancio delle Pokeball. Migliori saranno i vostri lanci, maggiori saranno le probabilità di catturare Rayquaza. Se volete dei consigli per effettuare dei lanci eccellenti, potete guardare il video riportato in cima.