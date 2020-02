Pokemon GO: come catturare Riolu e Hippopotas Shiny

Grazie al nuovo evento della regione di Sinnoh, i giocatori di Pokemon GO possono mettersi alla ricerca delle versioni cromatiche (shiny) di Riolu e Hippopotas. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarle e catturarle, in modo da aggiungerle alla vostra collezione.

Le versioni cromatiche di Riolu e Hippopotas possono essere catturate in modo diverso. Vediamo come.

Come catturare Hippopotas cromatico (shiny) in Pokemon GO

Hippopotas shiny può essere incontrato molto semplicemente allo stato selvatico. Tutto quello che dovete fare per ottenerlo, dunque, è esplorare la mappa fino a quando non lo incontrate, per poi catturarlo e aggiungerlo alla vostra collezione. Non vi resta dunque che armarvi della dovuta pazienza.

Ricordiamo che durante l'evento di Sinnoh sarà più facile incontrare Hippopotas, motivo per cui vi consigliamo di approfittarne per trovare più rapidamente la versione cromatica del Pokemon.

Come catturare Riolu cromatico (shiny) in Pokemon GO

Diversamente da Hippopotas, la versione cromatica di Riolu potrà essere ottenuta solo schiudendo le uova da 7 km. Ricordiamo che le uova da 7 km possono essere trovate solo nei pacchi amicizia, quindi non vi resta che scambiare questi pacchi a volontà finché non riuscite a trovare Riolu shiny dalla schiusa delle uova. Voi ci siete riusciti?

Parlando delle prossima novità in arrivo per il gioco di Niantic, non dimenticate di partecipare al nuovo evento di Pokemon GO di San Valentino 2020, in programma per il prossimo 14 febbraio.