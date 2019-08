Pokemon GO: come catturare Suicune cromatico, Guida al Raid

Il leggendario Suicune sarà protagonista di un nuovo evento speciale di Pokemon GO in cui sarà possibile incontrare la rara creatura nei Raid, anche nella sua versione cromatica. In questa mini-guida vi spiegheremo come prepararvi al meglio per affrontare il Raid di Suicune e catturare il Pokemon.

Come potete nel tweet di Pokemon GO Italia riportato in calce, il Raid di Suicune potrà essere affrontato alle 16:00 italiane di sabato 17 agosto. Con un po' di fortnuna, gli allenatori potranno incontrare la creatura leggendaria nella sua rara variante cromatica.

Caratteristiche e mosse di Suicune

Suicune potrà essere incontrato e catturato con le seguenti statistiche:

1627 - 1704 PL al livello 20, punteggio IV perfetto

2033 - 2130 PL al livello 25, potenziato dal meteo piovoso, punteggio IV perfetto

La potenzia e lo stato di forma di Suicune verranno influenzati dal meteo. In caso di pioggia, in particolare, la creatura sarà di livello 25 e si presenterà con una quantità superiore di PL.

Gli esemplari di Suicune che incontrerete nei Raid saranno in grado di eseguire le seguenti mosse:

Mosse veloci

Extrasenso (Psico)

Urlorabbia (Buio)

Introforza (Normale)

Mosse principali

Bollaraggio (Acqua)

Idropulsar (Acqua)

Idropompa (Acqua)

Geloraggio (Ghiaccio)

Migliori attaccanti da usare contro Suicune

Essendo un Pokemon di tipo Acqua, Suicune è vulnerabile agli attacchi di tipo Erba ed Elettro. Di conseguenza, i migliori Pokemon da schierare sul campo di battaglia durante il Raid sono i seguenti (tra parentesi indichiamo le mosse consigliate da usare con ogni Pokemon attaccante):

Raikou (Tuonoshock, Sprizzalampo)

(Tuonoshock, Sprizzalampo) Magnezone (Scintilla, Sprizzalampo)

(Scintilla, Sprizzalampo) Electivire (Tuonoshock, Sprizzalampo)

(Tuonoshock, Sprizzalampo) Zapdos (Tuonoshock, Thunderbolt)

(Tuonoshock, Thunderbolt) Tangrowth (Frustata, Solaraggio)

(Frustata, Solaraggio) Luxray (Scintilla, Sprizzalampo)

(Scintilla, Sprizzalampo) Sceptile (Tagliofuria, Fendifoglia)

(Tagliofuria, Fendifoglia) Roserade (Foglielama, Laccioerboso)

(Foglielama, Laccioerboso) Mewtwo (Psicotaglio, Fulmine)

(Psicotaglio, Fulmine) Venusaur (Frustata, Fiortempesta)

(Frustata, Fiortempesta) Exeggutor (Semebomba, Solaraggio)

Come sempre, per aumentare le vostre probabilità di successo vi consigliamo di giocare in compagnia di altri allenatori, formando un gruppo di almeno 3-5 persone. Ovviamente, non dimenticate di schierare i Pokemon attaccanti che vi abbiamo consigliato, cercando di usare in ogni caso mosse di tipo Erba ed Elettro.

Una volta che avrete sconfitto Suicune, non vi resta che catturarlo con le Pokeball a vostra disposizione. Cercate di effettuare tiri ottimi o eccellenti, meglio ancora se curvi. Per facilitare ulteriormente le cose, le bacche (in particolare quelle d'oro) vi potranno dare un grande aiuto.

Per catturare la versione cromatica di Suicune, non dovrete far altro che sperare nella fortuna, dato che la variante shiny della creatura leggendaria potrà comparire solo casualmente. Cercate dunque di esplorare le palestre nei vostri dintorni, cercando di imbattervi nella versione cromatica di Suicune.

Parlando invece degli altri eventi di Pokemon GO previsti nelle prossime settimane, ricordiamo che Niantic Labs ha già svelato il commununity day di settembre.