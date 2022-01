Pokémon GO: come catturare e far evolvere Helioptile

Pokémon GO è entrato nelle due settimane dedicate alla centrale elettrica, con un evento che include raid e ricerche sul campo a tempo limitato. In questi giorni potrete catturare più Pokémon di tipo elettro, tra cui Helioptile direttamente dalla regione di Kalos, che potrete anche far evolvere: ecco come fare.

Le modalità disponibili per catturare Helioptile sono due: tramite un incontro casuale nell'erba, come al solito favorito da incensi acquistabili nel negozio, oppure completando le ricerche sul campo specifiche dell'evento a tempo limitato. Non sempre riceverete il mostro tascabile come ricompensa, ma c'è la possibilità che Helioptile venga offerta come premio. E' importante quindi finire più missioni possibili. Un modo piuttosto rapido di guadagnare anche molta esperienza nel processo.

Sfortunatamente il Pokémon di Kalos non sarà disponibile in versione cromatica, mentre per la prima volta in Pokémon GO (a proposito, ecco il Tour Johto in Pokémon GO) sarà possibile evolverlo in Heliolisk: per fare ciò avrete bisogno di 50 caramelle e di una pietrasolare. Cercate quindi, come al solito, di acchiappare più mostri possibili, trasferendoli immediatamente per acquisire più caramelle possibili. Ma a proposito del titolo Niantic, avete letto la bizzarra notizia dei due poliziotti licenziati per aver giocato a Pokémon GO?