Pokemon GO: come completare la Quest Increspatura nel Tempo e catturare Celebi

La nuova quest di Pokemon GO "Increspatura nel Tempo" è disponibile dal 20 agosto, permettendo a tutti gli Allenatori di catturare il misterioso Celebi. In questa mini-guida vi spiegheremo come portare a termine tutti gli incarichi previsti nella missione.

La ricerca speciale di Celebi può essere iniziata in qualsiasi momento, a patto di aver concluso il terzo gruppo di compiti relativi alla ricerca speciale di Mew (completando i compiti di queste due ricerche).

La quest Increspatura nel Tempo è composta da otto fasi: una volta completate, avrete la possibilità di catturare il misterioso Celebi. Vediamo quali sono gli obiettivi da portare a termine per concludere la nuova missione di ricerca del Professor Willow.

Prima Fase

Nella prima fase della quest ci verrà richiesto di Potenziare i Pokemon 5 volte, di Combattere in Palestra 2 volte e di partecipare ad almeno un Raid disponibile nei nostri dintorni. Una volta completati questi tre obiettivi riceveremo in ricompensa 10 PokeBall, 1 MT Attacco Veloce e 1 Superincubatrice.

Seconda Fase

Durante la seconda fase della missione dovremo Catturare almeno un Pokemon per 3 giorni di fila, Stringere 3 nuove amicizie con gli altri allenatori e infine Far evolvere un Pokemon già evoluto di tipo Erba. In questo caso riceveremo in ricompensa 1.500 Polvere di stelle, 1 Pietrasolare e 1 Biglietto Raid Premium.

Terza Fase

Durante la terza fase ci sarà richiesto di raggiungere il Livello allenatore 25, Far schiudere 9 Uova e Utilizzare una Pietrasolare per far evolvere Gloom oppure Sunkern. Una volta completati gli obiettivi, potremo ricevere in ricompensa Eevee, 1 Roccia di Re e 1 Raid Pass Premium.

Quarta Fase

Passando alla quarta fase della quest, dovremo Ottenere diverse caramelle passeggiando per 10km in compagnia di Eevee, Inviare 20 pacchi amicizia ai nostri contatti e infine Far evolvere Eevee in Espeon di giorno. Come ricompense riceveremo di nuovo Eevee, 2.500 Polvere di stelle e 1 Metalcoperta.

Quinta Fase

Nella quinta fase ci verrà richiesto nuovamente di Ottenere diverse caramelle passeggiando per 10km in compagnia di Eevee, Far evolvere Eevee in Umbreon di notte e Scambiare un Pokemon con i nostri amici. Una volta completati i tre obiettivi, si otterranno in ricompensa 1 Pezzo di stella, 15 Baccananas e 1 Upgrade.

Sesta Fase

In questa fase dovremo Recarci presso un Pokestop per 7 giorni di fila, Utilizzare 25 Baccananas per catturare i Pokemon e Usare gli strumenti a nostra disposizione per far evolvere 2 Pokemon diversi. In ricompensa si otterranno 3.500 Polvere di stelle, 1 Squama di Drago e 5 Baccananas d'Argento.

Settima Fase

Durante la settima fase ci verrà richiesto di Scambiare Pokemon con i nostri amici, Catturare Pokemon di tipo Erba o Psico e infine Ottenere l'Oro nella medaglia di Jotho. In questo caso le ricompense ottenibili non sono ancora note.

Ottava Fase

Una volta portate a termine le sette fasi precedenti, l'ultimo step ci mette a tu per tu con Celebi. A questo punto non dovremo fare altro che catturarlo, servendoci di tutti gli strumenti a nostra disposizione per riuscire nell'impresa. Come sempre, tiri curvi e precisi e l'impiego delle bacche potranno facilitare la cattura del Pokemon.

Come annunciato da Niantic Labs, chi ha già completato la ricerca speciale esclusiva del Pokemon GO Fest ottenendo il Pokemon Tempovia riceverà comunque delle caramelle per potenziare il proprio Celebi, come premio di questa ricerca speciale.