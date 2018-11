Pokemon GO: come evolvere Eevee in Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon

In questa mini-guida di Pokemon GO vi spiegheremo come ottenere tutte le evoluzioni di Eevee. Nel gioco ne sono presenti attualmente cinque: Vaporeon, Jolteon e Flareon dalla prima generazione, Espeon e Umbreon dalla seconda.

L'evoluzione di Eevee è pensata per essere un processo casuale in Pokemon Go, ma esiste un metodo per aggirare il fattore casuale e garantirci lo stadio evolutivo di nostra preferenza. Vediamo come funziona. Spendendo 25 caramelle, Eeeve si evolverà in una delle diverse evoluzioni disponibili a caso. Tuttavia, possiamo forzare un'evoluzione specifica rinominando nostro Eevee con un soprannome speciale.

Tutto quello che bisogna fare è rinominare il nostro Eevee con un nickname specifico, e successivamente evolverlo in modo normale spendendo 25 caramelle. Di seguiti elenchiamo i soprannomi da assegnare a Eevee per farlo evolvere in Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon:

Vaporeon - usate il soprannome Rainer

- usate il soprannome Jolteon - usate il soprannome Sparky

- usate il soprannome Flareon - usate il soprannome Pyro

- usate il soprannome Espeon - usate il soprannome Sakura

- usate il soprannome Umbreon - usate il soprannome Tamao

Per ottenere tutte le evoluzioni di Eevee attualmente presenti in Pokemon GO, dunque, non vi resta che evolvere cinque diversi esemplari di Eevee con le caramelle, assegnando a ciascuno di essi il relativo soprannome indicato poco sopra.

