Pokemon GO: come far evolvere Eevee in Glaceon e Leafeon

Dopo avervi spiegato come far evolvere Eevee in Vaporeon, Jolteon, Flareon, Espeon e Umbreon, in questa mini-guida di Pokemon GO vi sveleremo i soprannomi da utilizzare per far evolvere Eevee in Glaceon e Leafeon.

Anche se l'evoluzione di Eevee è pensata per essere un processo casuale, in Pokemon GO esiste un metodo che ci garantisce di ottenere lo stadio evolutivo di nostra preferenza. Spendendo 25 caramelle, Eeeve si evolverà in una delle diverse evoluzioni disponibili a caso. Tuttavia, possiamo forzare un'evoluzione specifica rinominando il nostro esemplare di Eevee con un soprannome speciale.

Tutto quello che bisogna fare è rinominare il nostro Eevee con un nickname specifico, e successivamente evolverlo in modo normale spendendo 25 caramelle. Di seguito elenchiamo i soprannomi da assegnare a Eevee per farlo evolvere in Glaceon e Leafeon:

Glaceon : usate il soprannome Rea

: usate il soprannome Leafeon: usate il soprannome Linnea

Ricordiamo che questo trucco può essere utilizzato una sola volta per ogni esemplare di Eevee in vostro possesso. Per ottenere Glaceon e Leafeon, dunque, non vi resta che procurarvi due esemplari di Eevee, rinominarli con i nickname che abbiamo elencato sopra, e infine spendere 25 caramelle per farli evolvere.

Se avete bisogno di altri consigli per coltivare la vostra collezione di creature in Pokemon GO, non dimenticate di consultare le nostre guide che vi spiegano come ottenere i Pokemon cromatici e i Pokemon leggendari attualmente disponibili nel gioco.