Pokemon GO: come funzionano i nuovi moduli esca potenziati

Niantic Labs ha recentemente annunciato i moduli esca potenziati di Pokemon GO, ma come funzionano esattamente? Facciamo chiarezza e scopriamo come funzionano i moduli esca muschiosi, magnetici e glaciali.

"I Moduli esca glaciali, muschiosi e magnetici possono essere acquistati nel negozio nel gioco e saranno disponibili più avanti in questa stagione come premi per aver completato nuovi compiti di ricerca speciale."

Di seguito, le specifiche dei nuovi moduli

I Moduli esca attirano i Pokémon locali e i Pokémon bonus in base al tipo di esca

I Moduli esca glaciali attirano i Pokémon che amano il freddo, come quelli di tipo Acqua e Ghiaccio

I Moduli esca muschiosi attirano i Pokémon che amano giocare tra le foglie, come quelli di tipo Coleottero, Erba e Veleno

"I Moduli esca magnetici attirano i Pokémon che sono attratti dalle forze elettromagnetiche, come quelli di tipo Elettro, Acciaio e Roccia. Se gli Allenatori si trovano nelle vicinanze di un Pokéstop con un'esca del tipo corretto attiva e girano il disco foto, l'evoluzione di Magneton e Nosepass sarà abilitata, così come alcune evoluzioni di Eevee."

Cosa ne pensate dei nuovi moduli esca? Siete soddisfatti di questa interessante novità di Pokemon GO? Come di consueto, Niantic Labs fa sapere che le sorprese non finiscono qui e altre funzionalità verranno rivelate prossimamente...