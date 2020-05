Pokémon GO, come giocare da casa? In arrivo tutte le informazioni necessarie!

Nel corso degli ultimi mesi e settimane, i meccanismi che regolano il funzionamento di Pokémon GO hanno progressivamente subito un ampio numero di modifiche, volte a rendere più semplice l'usufruire del titolo dall'interno delle mura di casa.

Una reazione che Niantic ha voluto adottare in seguito al diffondersi nel mondo della crisi sanitaria legata al Coronavirus ed alle conseguenti norme volte a ridurre i contatti sociali in molti Paesi. Ora, per rendere più semplice usufruire di tutte le agevolazioni in-game messe in campo dal tema di sviluppo, è in dirittura di arrivo un'apposita guida. Denominata "Gioca da casa", quest'ultima diverrà presto disponibile all'interno del menu Poké Ball presente all'interno dell'App di Pokémon GO.

La informazioni contenute nella guida offriranno dettagli specifici legati a sei differenti grandi categorie tematiche:

Cattura di Pokémon;

Pacchi amicizia;

Lotta;

Ricerca;

Pokémon Compagno;

Opzioni di personalizzazione;

Grazie allo strumento, il team disi augura che tutti gli Allenatori possano trascorrere del tempo su, pur rispettando la necessità di restare tra le mura di casa. Purtroppo, non è stata annunciata la data di pubblicazione del nuovo contenuto, ma in attesa di ulteriori dettagli cogliamo l'occasione per rammentarvi che ha preso il via l' evento di Pokémon GO dedicato ai Pokémon di Hoenn , mentre è stato annunciato un evento con protagonista Terrakion