Pokemon GO: come ottenere e catturare Raikou Ombra

Oltre alle ricerche sul campo di febbraio 2020, nel corso del mese gli allenatori di Pokemon GO possono provare a catturare Raikou Ombra completando la ricerca speciale "Il lavoro di un Professore non finisce mai". Di seguito vi spieghiamo come portare a termine tutte le fasi di questa missione, indicando le relative ricompense previste.

Fase 1

Visita 10 Pokestop: incontra Sandslash.

Sconfiggi 3 scagnozzi del Team Rocket: 500 XP (può esservi di aiuto la nostra guida che vi spiega come sconfiggere il Team Rocket).

Cattura un Pokemon Ombra: 500 XP, 500 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 10 Pokeball, 10 Bacche.

Fase 2

Visita 3 Pokestop di fila in un giorno: 750 XP.

Purifica 5 Pokemon Ombra: 750 XP.

Vinci in 5 Raid: 750 XP, 1000 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 3 Iperpozioni, 3 Revitalizzanti.

Fase 3

Usa 6 attacchi caricati superefficaci nelle palestre: 1000 XP.

Vinci 3 battaglie nella Lega Lotte GO: 1000 XP (per saperne di più vi rimandiamo alla nostra guida alla Lega Lotte GO).

Sconfiggi 6 scagnozzi del Team Rocket: 1000 XP, 1500 Polvere di Stella

Ricompense complessive: 15 Megaball, 5 Baccananas.

Fase 4

Sconfiggi il leader del Team Rocket Arlo: 1250 XP.

Sconfiggi il leader del Team Rocket Cliff: 1250 XP.

Sconfiggi il leader del Team Rocket Sierra: 1250 XP.

Ricompense complessive: 2000 Polvere di Stella, 1 Rocket Radar GO, 3 Bacche d'oro.

In questa fase potrebbe tornarvi utile la nostra guida che vi spiega come trovare a battere Cliff, Sierra e Arlo.

Fase 5

Trova il boss del Team Rocket: 2500 Polvere di Stella.

Affronta il boss del Team Rocket: 1500 XP.

Sconfiggi il boss del Team Rocket: 3 Baccananas d'argento, 3000 Polvere di Stella.

Ricompense complessive: 3000 Polvere di Stella, 1 TM Veloce, 1 TM Caricata.



Fase 6

Già completato: 2000 XP.

Già completato: 2000 XP.

Già completato: 2000 XP.

Ricompense complessive: 3 Revitalizzanti MAX, 20 Ultraball, 3 Caramelle Rare

Come catturare Raikou Ombra in Pokemon GO

Per catturare Raikou Ombra dovete sconfiggere Giovanni nella fase 5 della ricerca speciale "Il lavoro di un Professore non finisce mai", come visto lo scorso mese quando vi abbiamo spiegato come battere Giovanni e catturare Moltres Ombra. Ricordiamo che Raikou Ombra potrà essere ottenuto solo durante questa missione di ricerca speciale, che sarà attiva fino alla fine di febbraio. Affrettatevi dunque e non lasciatevi sfuggire l'occasione!