Pokemon GO: come ottenere tutte le forme di Alola (e Cromatici) nel 2019

Per celebrare il terzo anniversario di Pokemon GO, Niantic Labs ha deciso di introdurre nuove forme di Alola all'interno del gioco, con la possibilità di catturarli anche in versione cromatica. Di seguito vi spieghiamo come ottenerle tutte.

Di seguito riportiamo tutte le forme di Alola attualmente ottenibili in Pokemon GO, spiegandovi cosa dovete fare per catturarli e aggiungerli alla vostra collezione.

Tutte le forme di Alola disponibili in Pokemon GO nel 2019

Exeggutor di Alola - Questo è il primo Pokemon di Alola introdotto in Pokemon GO. Potete incontrarlo casualmente durante le vostre esplorazioni, con frequenza rara.

- Questo è il primo Pokemon di Alola introdotto in Pokemon GO. Potete incontrarlo casualmente durante le vostre esplorazioni, con frequenza rara. Vulpix di Alola - Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km.

- Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km. Ninetails di Alola - Si può ottenere casualmente facendo evolvere Vulpix, oppure facendo schiudere un Uovo.

- Si può ottenere casualmente facendo evolvere Vulpix, oppure facendo schiudere un Uovo. Grimer di Alola - Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km.

- Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km. Muk di Alola - Si può ottenere facendo evolvere Grimer o facendo schiudere un Uovo.

- Si può ottenere facendo evolvere Grimer o facendo schiudere un Uovo. Meowth di Alola - Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km o 10 km.

- Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km o 10 km. Persian di Alola - Ottenibile casualmente facendo evolvere Meowth, oppure facendo schiudere un Uovo da 10 km.

- Ottenibile casualmente facendo evolvere Meowth, oppure facendo schiudere un Uovo da 10 km. Sandshrew di Alola - Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km.

- Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km. Sandslash di Alola - Ottenibile casualmente facendo evolvere Sandshrew.

- Ottenibile casualmente facendo evolvere Sandshrew. Rattata di Alola - Incontro casuale allo stato selvatico, con frequenza rara.

- Incontro casuale allo stato selvatico, con frequenza rara. Raticate di Alola - Ottenibile facendo evolvere Rattata.

- Ottenibile facendo evolvere Rattata. Geodude di Alola - Potrete incontrarlo casualmente a partire dal 14 luglio, con frequenza rara.

- Potrete incontrarlo casualmente a partire dal 14 luglio, con frequenza rara. Graveler di Alola - Ottenibile facendo evolvere Geodude.

- Ottenibile facendo evolvere Geodude. Golem di Alola - Ottenibile facendo evolvere Graveler.

- Ottenibile facendo evolvere Graveler. Diglett di Alola - Potrete incontrarlo casualmente a partire dal 14 luglio, con frequenza rara.

- Potrete incontrarlo casualmente a partire dal 14 luglio, con frequenza rara. Dugtrio di Alola - Ottenibile facendo evolvere Diglett.

- Ottenibile facendo evolvere Diglett. Marowak di Alola - Ottenibile facendo evolvere Cubone.

- Ottenibile facendo evolvere Cubone. Raichu di Alola - Si può ottenere casualmente schiudendo le Uova da 7 km.

Come ottenere le forme di Alola cromatiche

Stando alle parole di Niantic Labs, tutti gli allenatori di Pokemon GO avranno l'opportunità di incontrare le versioni cromatiche delle seguenti forme di Alola: Exeggutor, Rattata, Sandshrew, Vulpix, Diglett, Meowth, Geodude e Grimer. L'incontro sarà puramente casuale, e si baserà solo sulla vostra fortuna.

Parlando di creature rare, ricordiamo che fino al 31 luglio i giocatori di Pokemon GO potranno affrontare il Raid di Mewtwo Corazzato.