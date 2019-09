Pokemon GO: come ottenere Giratina in forma Alterata e Shiny, Guida al Raid

Fino al 17 ottobre gli allenatori di Pokemon GO possono partecipare al Raid di Giratina in forma Alterata, con la possibilità di catturare la creatura nella sua variante Shiny (cromatica). Vi spieghiamo come prepararvi ad affrontare il Raid, indicandovi i migliori Pokemon da schierare sul campo.

La forma Alterata di Giratina potrà essere catturata con i seguenti valori PL:

1848 – 1931 PL al livello 20, senza il potenziamento del meteo

2310 – 2414 PL al livello 25 con il potenziamento del meteo in caso di vento o nebbia

Essendo debole agli attacchi di tipo Folletto, Buio, Drago, Spettro e Ghiaccio, i migliori Pokemon attaccanti da utilizzare contro la forma Alterata di Giratina sono quelli in grado di eseguire queste tipologie di mosse.

Migliori Pokemon attaccanti in assoluto

I Pokemon attaccanti più efficaci in assoluto contro la forma Alterata di Giratina sono i seguenti:

Rayquaza : Codadrago, Oltraggio

: Codadrago, Oltraggio Palkia: Codadrago, Dragobolide

Ottimi Pokemon attaccanti

Altre opzioni ottimali, anche se meno efficaci di Rayquaza e Palkia, sono:

Dragonite : Codadrago, Oltraggio

: Codadrago, Oltraggio Salamence : Codadrago, Dragobolide

: Codadrago, Dragobolide Latios : Dragospiro, Dragartigli

: Dragospiro, Dragartigli Dialga : Dragospiro, Dragobolide

: Dragospiro, Dragobolide Mewtwo : Psicotaglio, Palla Ombra

: Psicotaglio, Palla Ombra Gengar : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Banette : Ombrartigli, Palla Ombra

: Ombrartigli, Palla Ombra Tyranitar (Ombra): Morso, Sgranocchio

Per aumentare le vostre probabilità di successo, vi consigliamo di affrontare il Raid in compagnia di altri allenatori, in modo da unire le vostre forze. Utilizzando i Pokemon e le mosse elencate poco sopra, sarete in grado di infliggere un'ottima quantità di danni alla forma Alterata di Giratina, avvicinandovi più rapidamente alla vittoria.

Come ottenere Giratina in forma Alterata e Shiny

Una volta che avete sconfitto la forma Alterata di Giratina nel Raid, il Pokemon apparirà allo stato selvatico per essere catturato. A questo punto non dovete far altro che usare le Pokeball e le Bacche a vostra disposizione per catturare la creatura, cercando di effettuare lanci ottimali (possibilmente curvi) per aumentare le vostre chance di cattura.

Con una buona dose di fortuna, la forma Alterata di Giratina potrebbe apparire anche nella sua versione cromatica (Shiny). Se ciò non dovesse succedere, potrete sempre ritentare ad affrontare altri Raid. A tal proposito, segnaliamo che tra le ore 18:00 e le ore 19:00 italiane di mercoledì 25 settembre, i Raid da cinque stelle che vedono il Pokemon protagonista saranno più numerosi. In ogni caso ricordate che avrete la possibilità di incontrarlo fino alle 22:00 italiane di giovedì 17 ottobre!

Parlando invece dei prossimi eventi in arrivo su Pokemon GO, non dimenticate che il community day do ottobre sarà dedicato a Trapinch.