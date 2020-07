Pokémon GO: come ottenere gratis un Flying Pikachu

Per celebrare il quarto anniversario di Pokémon GO, Niantic Labs ha introdotto nel gioco mobile una serie di sfide extra e qualche creatura esclusiva da catturare tra le quali troviamo il celebre Flying Pikachu.

La buffa creatura può essere trovata in giro per la mappa o nei raid, ma esiste un modo per avere la certezza di incontrarla e aggiungerla alla propria collezione. Completando alcune delle nuove ricerche, infatti, si potrà incontrare un Flying Pikachu con buone probabilità che sia anche Cromatico.

Ecco di seguito le sfide da portare a termine:

Fase 1

Cattura 20 Pokemon – 100 Polvere di Stelle

Esegui 5 lanci ottimi – 10 Poke Ball

Usa 5 Bacche per facilitare la cattura dei Pokemon – 5 Baccananas

Ricompense: 100 EXP, 1 Baccalampon d'oro, 10 Mega Ball

Fase 2

Cattura 30 Pokemon – 300 Polvere di Stelle

Esegui 10 lanci ottimi – 10 Mega Ball

Trasferisci 20 Pokemon – 20 Poke Ball

Ricompense: Ducklett, 300 XP, 1 Baccananas d'argento

Fase 3

Cattura 50 Pokemon – 1.000 Polvere di Stelle

Esegui un lancio eccellente – 10 Ultra Balls

Catch 15 different species of Pokemon – 20 Great Balls

Ricompense: Flying Pikachu (può essere Cromatico), 1 Caramella Rara, 1 Frammento di Stella

Sfide Elite

Cattura 100 Pokemon – 5 Poke Ball

Cattura 25 specie diverse di Pokemon – 5 Mega Ball

Esegui 50 lanci ottimi – 5 Ultra Ball

Ricompense: 500 XP, 500 Polvere di Stella, 5 Baccalampon

A proposito di eventi, sapevate che Gastly SARà il protagonista del Community Day di luglio?