Pokemon GO: come ottenere Meltan e Melmetal Cromatici

Come annunciato da Niantic, Meltan cromatico tornerà disponibile in Pokemon GO dalle 22:00 di mercoledì 24 aprile alla stessa ora del 5 maggio. In questa mini-guida vi spieghiamo come ottenere Meltan e Melmetal in versione cromatica durante l'evento a tempo limitato.

Per ottenere Meltan Cromatico dovrete seguire la stessa procedura vista per catturare la versione normale della creatura a forma di bullone. Tutto quello che dovete fare è aprire un Pacco sorpresa, ottenibile collegando il vostro account di Pokemon GO a una copia di Pokemon Let's Go Pikachu e Eevee su Nintendo Switch (trasferendo almeno un Pokemon della regione di Kanto sulla console ibrida).

Come ottenere Meltan e Melmetal cromatici

Ottenere Meltan Cromatico sarà soprattutto una questione di fortuna, dato che potrà apparire a caso all'apertura di un Pacco sorpresa. Per facilitare la vita agli allenatori, Niantic ha deciso di ridurre il tempo di attesa tra l'apertura di un Pacco sorpresa e l'altro da 7 a 3 giorni, consentendo agli utenti di aumentare le proprie chance di trovare Meltan Cromatico. Una volta che lo avrete ottenuto, inoltre, la versione cromatica di Meltan potrà evelversi in Melmetal cromatico!

Cosa aspettate allora? La versione Cromatica di Meltan potrà essere trovata nei Pacchi sorpresa di Pokemon GO fino alle 22:00 di domenica 5 maggio. Ricordiamo che Niantic ha annunciato data e dettagli del prossimo Community Day di Pokemon GO: si terrà domenica 19 maggio e sarà dedicato a Torchic.