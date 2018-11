Pokemon GO: come ottenere le nuove Pietre di Sinnoh

Con gli ultimi aggiornamenti di Pokemon GO, i ragazzi di Niantic Labs hanno introdotto i Pokemon di quarta generazione. I 22 mostriciattoli che fanno il loro ingresso nello "strumento di cattura itinerante" di Pokemon portano con sé una nuova serie di evoluzioni da compiere con le ambite Pietre di Sinnoh.

Il nuovo oggetto utilizzabile per far evolvere i nuovi esseri e portarli ad un livello visto solo in Pokemon Diamante e Perla è tra i più difficili da ottenere poichè è l'unico che permette ai possessori di Pokédex di rendere "speciali" i Pokemon di quarta generazione. Cosa bisogna fare per entrare in possesso di un'ambita Sinnoh Stone, quindi?



Di solito, i giocatori di Pokemon GO possono ottenere oggetti evolutivi tramite i PokeStops, le palestre o completando determinate attività di ricerca. Questa volta, però, i giocatori dovranno lavorare più duramente per acquisire una pietra di Sinnoh. Allo stato attuale, infatti, l'unico modo per collezionare questi speciali oggetti rimane quello di ottenere una Ricompensa speciale nella Ricerca, un premio sbloccabile solo ed esclusivamente completando le attività di ricerca sul campo per sette giorni consecutivi.

Da sola, però, la pietra di Sinnoh non è che un suppellettile digitale per il proprio Pokédex: per rilasciarne lo straordinario potere e garantire la completa evoluzione di uno dei Pokemon di quarta generazione in proprio possesso, infatti, i giocatori avranno bisogno di un quantitativo di Caramelle che cambia in funzione al Pokemon catturato e può essere di 100, 50 o 25 Caramelle.

100 Caramelle - Magnemite, Rhyhorn, Togepi, Swinub, Porygon, Nosepass

- Magnemite, Rhyhorn, Togepi, Swinub, Porygon, Nosepass 50 Caramelle - Lickitung, Tangela, Magma, Electabuzz, Yanma, Aipom, Murkrow, Misdreavus, Gligar, Sneasel, Roselia, Ralts, Snorunt

- Lickitung, Tangela, Magma, Electabuzz, Yanma, Aipom, Murkrow, Misdreavus, Gligar, Sneasel, Roselia, Ralts, Snorunt 25 Caramelle - Duskull, Eevee

Il particolare sistema escogitato da Niantic Labs ci permetterà di ottenere solo una Pietra Sinnoh a settimana e, quindi, di evolvere con calma i Pokemon di quarta generazione per consentirci di approfondirne la conoscenza e instaurare un rapporto all'interno del microcosmo digitale di Pokemon GO. I giocatori, comunque, possono iniziare sin da ora a collezionare le Caramelle di cui hanno bisogno per le evoluzioni legate all'utilizzo della Sinnoh Stone aggiungendo alcuni Pokemon come Rhydon o Magby nel pool di uova da 2 Km: l'evento Maratuova è iniziato oggi e si protrarrà sino al 27 di novembre.