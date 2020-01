Pokemon GO: come ottenere Pokemon Ombra Shiny e con IV perfetti facilmente

Gli allenatori di Pokemon GO hanno scoperto un trucco che permette di ottenere con più facilità i Pokemon Ombra Shiny (cromatici) con statistiche IV perfette. In questa mini-guida vi spieghiamo come funziona.

Per prima cosa dovrete sconfiggere uno dei tre leader del Team Rocket, in modo da ottenere in ricompensa il relativo Pokemon Ombra di vostro interesse. Se non sapete come fare, vi basta consultare la nostra mini-guida che vi spiega come trovare e sconfiggere Cliff, Sierra e Argo, i tre leader del Team Rocket di Pokemon GO. A questo punto potrete sfruttare il trucco che vi spieghiamo di seguito.

Come catturare facilmente Pokemon Ombra Shiny e con IV perfetti in Pokemon GO

Dopo aver sconfitto un leader del Team Rocket riceverete in ricompensa il relativo Pokemon Ombra. Questo potrà essere normale o Shiny, e potrà avere statistiche IV e PL perfetti oppure no, in modo del tutto casuale. Ci vorrà dunque un po' di fortuna per trovare un Pokemon Ombra Shiny e al tempo stesso con IV e statistiche perfette, ma grazie a un trucco è possibile aumentare in tempi brevi queste chance. Come? Sfruttando il fatto che la ricompensa del leader del Team Rocket si rigenera ogni 70 minuti!

Non vi resta dunque che trovare e sconfiggere un leader del Team Rocket, guardare la ricompensa per vedere se si tratta di un Pokemon Ombra Shiny e/o perfetto, e in caso contrario andarsene, memorizzare la posizione del PokeStop in cui avete affrontato il leader del Team Rocket, e infine tornare sul posto dopo 70 minuti per ottenere una nuova ricompensa. Potrete ripetere l'operazione nell'arco della stessa giornata, fino a quando non otterrete il risultato sperato. Voi ci siete già riusciti?

Teniamo a precisare che questo trucco è disponibile nel momento in cui riportiamo la mini-guida, ma non escludiamo la possibilità che Niantic finisca per rimuoverlo con la pubblicazione delle prossime patch.

Intanto ricordiamo che sulle nostre pagine vi abbiamo spiegato anche come battere Giovanni e catturare Moltres Ombra in Pokemon GO.