Pokemon GO: come partecipare ai Raid da remoto giocando da casa

Per venire incontro all'emergenza Coronavirus, Niantic ha permesso di giocare a Pokemon GO da casa, senza la necessità di uscire. Questa funzionalità è stata ampliata con l'introduzione dei Raid da remoto: in questa mini-guida vi spieghiamo come funzionano e come è possibile parteciparvi.

I Raid da remoto funzionano in modo simile ai normali Raid, con la differenza che potrete affrontarli direttamente da casa. Per partecipare ai Raid da remoto, tuttavia, è necessario possedere un particolare tipo di biglietto chiamato biglietto Raid da remoto.

Come acquistare i biglietti Raid da remoto in Pokemon GO

Potrete acquistare i biglietti Raid da remoto dal negozio in-game di Pokemon GO. Una volta aperta la pagina del negozio, avrete a disposizione due opzioni:

Acquistare 1 biglietto Raid da remoto , al prezzo di 100 Pokemonete

, al prezzo di 100 Pokemonete Acquistare il bundle con 3 biglietti Raid da remoto, al prezzo di 250 Pokemonete

Partecipare a un Raid da remoto vi costerà un biglietto, quindi usateli quando siete sicuri di poterli sfruttare.

Come partecipare ai Raid da remoto in Pokemon GO

Per partecipare a un Raid da remoto potete premere l'icona in basso a destra riguardante le attività disponibili nelle vicinanze. Dopodiché selezionate la sezione dei Raid e scegliete quello di vostro interesse per affrontarlo.

Per festeggiare l'arrivo dei biglietti Raid da remoto, nei prossimi giorni i seguenti Pokemon saranno disponibili nei Raid da remoto a 5 stelle:

Darkrai : Dalle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 28 aprile 2020 alle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 5 maggio 2020.

: Dalle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 28 aprile 2020 alle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 5 maggio 2020. Giratina in Forma Alterata : Dalle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 5 maggio 2020 alle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 12 maggio 2020.

: Dalle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 5 maggio 2020 alle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 12 maggio 2020. Virizion: Dalle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 12 maggio 2020 alle 22:00 CEST (1:00 p.m. PDT, GMT −7) di martedì 19 maggio 2020.

Anche nei Raid da remoto sarà possibile giocare in compagnia degli altri allenatori, in modo da unire le proprie forze con quelle degli altri allenatori per sconfiggere il boss di turno. Allo stato attuale, le lobby dei Raid da remoto ospiteranno fino a 10 allenatori con i quali potremo allearci.

Pensate di sfruttare i Raid da remoto nei prossimi giorni per continuare a giocare con Pokemon GO da casa, senza lasciarvi sfuggire l'occasione di affrontare e catturare le creature più potenti del gioco? Fatecelo sapere nei commenti.