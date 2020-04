Pokemon GO: come riscattare i codici e ottenere le ricompense

Anche se Niantic Labs non ha mai spinto troppo questa funzione, Pokemon GO permette di riscattare codici promozionaliper ottenere bonus e ricompense in-game. Adesso questa opzione è stata rilanciata dagli sviluppatori, vediamo come funzionare.

I giocatori di Pokemon GO possono riscattare codici per ottenere vari bonus gratis, per farlo basterà andare su questo sito ed effettuare il login con lo stesso account utilizzato per giocare a Pokemon GO e successivamente digitare il codice in proprio possesso, a questo punto gli oggetti ricevuti verranno aggiunti all'inventario.

C'è da dire che al momento Niantic ha pubblicato molto raramente codici per Pokemon GO ma non è escluso che in questo periodo la compagnia possa regalare oggetti da sfruttare restando in casa come Mega Ball, Ultra Ball, frutti o altri potenziamenti, restiamo in attesa di eventuali novità in merito.

Proprio questa mattina Niantic ha regalato 20 Ultra Ball per una Pokemoneta, prezzo simbolo e alla portata di tutti, un modo per ricompensare i giocatori durante l'emergenza Coronavirus e convincerli a restare a casa. Pokemon GO è stato modificato per poter essere utilizzato senza bisogno di uscire di casa, dunque seguite il consiglio e non allontanatevi per andare a caccia di Pokemon.