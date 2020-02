Pokemon GO: come sbloccare e ottenere Pikachu Libre

Apparso per la prima volta in Pokemon Rubino Omega, in Pokemon Zaffiro Alpha e in Pokken Tournament, Pikachu Libre è ora disponibile anche in Pokemon GO. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarlo e ottenerlo nel gioco mobile di Niantic, insieme alle relative ricompense cosmetiche a tema.

Cosa bisogna fare per ottenere Pikachu Libre in Pokemon GO? E per ottenere gli outfit a tema per il nostro avatar? Ve lo spieghiamo di seguito.

Come sbloccare i costumi di Pikachu Libre in Pokemon GO

Per sbloccare i costumi di Pikachu Libre in Pokemon GO vi basta partecipare alla Lega Lotte GO, la nuova modalità PvP che permette di sfidare online gli altri allenatori sparsi per il mondo. Se volete saperne di più su questa modalità, potete leggere la nostra guida alla Lega Lotte GO.

A fondo pagina potete dare un'occhiata ai due costumi in questione, sia in versione maschile che femminile.

Come sbloccare Pikachu Libre in Pokemon GO

Anche Pikachu Libre è una ricompensa esclusiva della modalità Lega Lotte GO. Lo sbloccherete dopo aver raggiunto il Rango 7 nella Lega Lotte, obiettivo che potrete conseguire vincendo almeno 15 battaglie in questa modalità.

Tutto quello che vi resta da fare, dunque, è partecipare alla Lega Lotte GO e accumulare quante più vittorie possibili fino a conseguire il vostro obiettivo.

Con l'occasione ricordiamo che il mese di febbraio sarà ricco di eventi per gli allenatori di Pokemon GO. Voi siete già riusciti a catturare Raikou Ombra?