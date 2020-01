Pokemon GO: come sconfiggere Giovanni e catturare Moltres Ombra

Tra le diverse novità di Pokemon GO di inizio 2020, a gennaio sarà possibile catturare Moltres Ombra dopo aver sconfitto Giovanni. In questa mini-guida vi spieghiamo come riuscire nell'intento, indicandovi i migliori Pokemon e le mosse più efficaci da usare contro il leader del Team Rocket.

Affrontando e sconfiggendo Giovanni in Pokemon GO durante il mese di gennaio 2020, sarete in grado di liberare Moltres Ombra e aggiungerlo alla vostra collezione. Vediamo come fare.

Come trovare e affrontare Giovanni in Pokemon GO

Prima di arrivare a Giovanni dovrete trovare e battere Cliff, Sierra e Argo. Dopo averli sconfitti, il Professor Willow vi darà un Super Rocket Radar, strumento che potrete usare per rintracciare Giovanni. Ma prestate attenzione: alcuni allenatori si spacceranno per Giovanni sotto mentite spoglie, quindi continuate a cercare finché non avrete trovato quello autentico.

Come battere Giovanni e catturare Moltres Ombra in Pokemon GO

Giovanni schiererà in campo tre Pokemon. Il primo sarà sempre Persian, il secondo sarà uno tra Cloyster, Kangaskhan e Garchomp, mentre il terzo sarà Moltres Ombra.

Se volete prepararvi al meglio per affrontare questi Pokemon e sconfiggere Giovanni, vi consigliamo di schierare i seguenti attaccanti contro ciascuna creatura avversaria (a lato indichiamo le relative mosse da utilizzare):

Migliori Pokemon da usare contro Persian

Lucario : Contrattacco, Crescipugno

: Contrattacco, Crescipugno Machamp : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Blaziken : Contrattacco, Focalcolpo

: Contrattacco, Focalcolpo Poliwrath: Colpodifango, Crescipugno

Migliori Pokemon da usare contro Cloyster

Lucario : Contrattacco, Crescipugno

: Contrattacco, Crescipugno Machamp : Contrattacco, Dinamipugno

: Contrattacco, Dinamipugno Blaziken : Contrattacco, Focalcolpo

: Contrattacco, Focalcolpo Poliwrath: Colpodifango, Crescipugno

Migliori Pokemon da usare contro Kangaskhan

Dragonite : Dragospiro, Tifone, Dragartigli

: Dragospiro, Tifone, Dragartigli Poliwrath : Colpodifango, Crescipugno

: Colpodifango, Crescipugno Machamp: Contrattacco, Dinamipugno

Migliori Pokemon da usare contro Garchomp

Dragonite : Dragospiro, Tifone, Dragartigli

: Dragospiro, Tifone, Dragartigli Regice : Bora, Alito Gelido

: Bora, Alito Gelido Mamoswine: Polneve, Slavina

Migliori Pokemon da usare contro Moltres Ombra

Tyranitar : Abbattimento, Pietrataglio

: Abbattimento, Pietrataglio Regirock : Focalcoplo, Pietrataglio

: Focalcoplo, Pietrataglio Aggron : Abbattimento, Pietrataglio

: Abbattimento, Pietrataglio Typhlosion: Ombrartigli, Vampata

Usando i Pokemon che vi abbiamo segnalato in questa mini-guida, dunque, sarete in grado di affrontare Giovanni al meglio delle vostre possibilità, in modo da sconfiggerlo più facilmente e ottenere Moltres Ombra, così da aggiungerlo alla vostra collezione. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.